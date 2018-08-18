Додано: Вів 05 тра, 2020 10:54

flyman Айти тоже проседает. Просто не так сильно как другие сферы. У части проектов увольняют людей уменьшая команду и переходя из режима разработки нового софта в режим саппорта. Рынок становится рынком предложений, а не соискателей. И там где раньше синиор мог выбирать из вакансий потому что на одного синиора было 5 предложений - теперь это временно сместится - и будет меньше вакансий и больше соискателей. Для заказчиков и компаний это плюс - можно нанять более дешево более высококачественного специалиста. Больше всего проседают джуновские позиции и мануал тестировщики.

Но это опять же временно. Так как кризис затрагивает айти индустрию в разных странах, не только Украину - то там тоже пытаются минимизировать траты. И там где раньше компания нанимала только в офис и своих местных - начнут практиковать аутсорс и наем удаленно.