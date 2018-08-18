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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3788378937903791

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:50

  flyman написав:..
Це може вдарити по Долині та подібних місцях.
Вдарить по стартапах, яким бракне інвестицій.
Може трапитися так, що аутсорса стане ще більше.

ИМХО, желающих поАутсорсить в мире, в связи с кризисом, станет больше, чем желающих купить их продукцию. Ойтишнеги, суть обслуживают реальный сектор (за исключением Щаслывцев, что працуют на Гуглы сотоварищи), который сжался и оптимизирует крупные затраты, в т.ч. на ПО.
Как итог, припадут зарплаты, в самом что ни на есть валютном эквиваленте.
Но без работы не останутся, особенно рукастые
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:54

flyman Айти тоже проседает. Просто не так сильно как другие сферы. У части проектов увольняют людей уменьшая команду и переходя из режима разработки нового софта в режим саппорта. Рынок становится рынком предложений, а не соискателей. И там где раньше синиор мог выбирать из вакансий потому что на одного синиора было 5 предложений - теперь это временно сместится - и будет меньше вакансий и больше соискателей. Для заказчиков и компаний это плюс - можно нанять более дешево более высококачественного специалиста. Больше всего проседают джуновские позиции и мануал тестировщики.
Но это опять же временно. Так как кризис затрагивает айти индустрию в разных странах, не только Украину - то там тоже пытаются минимизировать траты. И там где раньше компания нанимала только в офис и своих местных - начнут практиковать аутсорс и наем удаленно.
sandrohurov
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:54

  BIGor написав:
  Унуноктий написав:Кажется мне что после коронавируса многие поймут насколько нужно иметь собственное жильё.

Бомж с привокзальной площади поймет, насколько нужно иметь собственное жильё, а дальше что? У него появится заветная котлетка в 50 куе?

Многие люди с котлетой в 50 куе сидят в аренде. Сержик, например. Может он подумает, что работа вчера была, сегодня нет, а аренду платить нужно. Может наоборот.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:54

Аренде на массивах посвящается:
https://lenta.ua/stalo-izvestno-kogda-o ... tro-48690/
По аренде в центре: Из поступающей сейчас от реальных арендодателей информации, временных карантинных скидок в центре особо нет. Кому дорого - просто съезжают.
В общем цена аренды в центре упала, но не в той катастрофической пропорции, как например в Патриотике.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:56

  UA написав:
  Hotab написав:UA , а какие вы видите причины для разворота?
Есть знакомая девочка-тестировщик. Некоторые проекты ужались или закрылись,другие расширились. Зарплату, около 2 куе, не тронули (DataArt, Херсон). Работает из дома, впрочем и до карантина им так можно было.

Уменьшение заказов.
Наружу это начнет вылазить через несколько месяцев.

Зависимость мировой экономики от IT сектора только усилится после пандемии. Поэтому, конечно, солнце светит программистам даже в сегодняшней ситуации.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:58

  sequence написав:
  flyman написав:..
Це може вдарити по Долині та подібних місцях.
Вдарить по стартапах, яким бракне інвестицій.
Може трапитися так, що аутсорса стане ще більше.

ИМХО, желающих поАутсорсить в мире, в связи с кризисом, станет больше, чем желающих купить их продукцию. Ойтишнеги, суть обслуживают реальный сектор (за исключением Щаслывцев, что працуют на Гуглы сотоварищи), который сжался и оптимизирует крупные затраты, в т.ч. на ПО.
Как итог, припадут зарплаты, в самом что ни на есть валютном эквиваленте.
Но без работы не останутся, особенно рукастые

Сразу скажу, что далек от IT. Думаю, что эта отрасль слишком бурно развивалась и испытывала болезни роста, когда каждый студент, полистав книжку или после курсов, хотел стать джуниуром, а работать было не кому - больше заказов, чем квалифицированных специалистов. Уменьшится количество заказов - возрастет порог входа в профессию, но сформировавшихся специалистов это не коснется.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:02

  sequence написав: ИМХО, желающих поАутсорсить в мире, в связи с кризисом, станет больше, чем желающих купить их продукцию. Ойтишнеги, суть обслуживают реальный сектор (за исключением Щаслывцев, что працуют на Гуглы сотоварищи), который сжался и оптимизирует крупные затраты, в т.ч. на ПО.
Как итог, припадут зарплаты, в самом что ни на есть валютном эквиваленте.
Но без работы не останутся, особенно рукастые

По поступающей информации готовые на 20-30% проекты не приостанавливаются, не замораживаются, а тупо закрываются.
Внезапный приступ жадности у заказчика?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:По аренде в центре: Из поступающей сейчас от реальных арендодателей информации, временных карантинных скидок в центре особо нет. Кому дорого - просто съезжают.
В общем цена аренды в центре упала, но не в той катастрофической пропорции, как например в Патриотике.

У человека А в центре 10 квартир без падения цены. Из 3 квартир съехали и они стоят пустые. У человека В в Патриотике 10 квартир, где-то сделал скидку 15%, где-то пересдал за 60% от старой цены. В среднем то на то и выходит.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:08

  UA написав:Аренде на массивах посвящается:
https://lenta.ua/stalo-izvestno-kogda-o ... tro-48690/

Грустно.
Только Киев и Харьков, где метро было основным видом транспорта так пострадали. Остальные города как ездили на маршрутках, так и ездят. Там ничего не изменилось.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:12

  Vlad442 написав:У человека А в центре 10 квартир без падения цены. Из 3 квартир съехали и они стоят пустые. У человека В в Патриотике 10 квартир, где-то сделал скидку 15%, где-то пересдал за 60% от старой цены. В среднем то на то и выходит.

Стоят пустые? ХЗ. Лично у меня прозвонов от рыл - А не освободилось ли? Сейчас стало больше, чем до карантина. Сразу после введения карантина был ступор с прозвонами. Сейчас нет.
UA
 
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