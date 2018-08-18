Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:.. Це може вдарити по Долині та подібних місцях. Вдарить по стартапах, яким бракне інвестицій. Може трапитися так, що аутсорса стане ще більше.
ИМХО, желающих поАутсорсить в мире, в связи с кризисом, станет больше, чем желающих купить их продукцию. Ойтишнеги, суть обслуживают реальный сектор (за исключением Щаслывцев, что працуют на Гуглы сотоварищи), который сжался и оптимизирует крупные затраты, в т.ч. на ПО. Как итог, припадут зарплаты, в самом что ни на есть валютном эквиваленте. Но без работы не останутся, особенно рукастые
flyman Айти тоже проседает. Просто не так сильно как другие сферы. У части проектов увольняют людей уменьшая команду и переходя из режима разработки нового софта в режим саппорта. Рынок становится рынком предложений, а не соискателей. И там где раньше синиор мог выбирать из вакансий потому что на одного синиора было 5 предложений - теперь это временно сместится - и будет меньше вакансий и больше соискателей. Для заказчиков и компаний это плюс - можно нанять более дешево более высококачественного специалиста. Больше всего проседают джуновские позиции и мануал тестировщики. Но это опять же временно. Так как кризис затрагивает айти индустрию в разных странах, не только Украину - то там тоже пытаются минимизировать траты. И там где раньше компания нанимала только в офис и своих местных - начнут практиковать аутсорс и наем удаленно.
Аренде на массивах посвящается: https://lenta.ua/stalo-izvestno-kogda-o ... tro-48690/ По аренде в центре: Из поступающей сейчас от реальных арендодателей информации, временных карантинных скидок в центре особо нет. Кому дорого - просто съезжают. В общем цена аренды в центре упала, но не в той катастрофической пропорции, как например в Патриотике.
Hotab написав:UA , а какие вы видите причины для разворота? Есть знакомая девочка-тестировщик. Некоторые проекты ужались или закрылись,другие расширились. Зарплату, около 2 куе, не тронули (DataArt, Херсон). Работает из дома, впрочем и до карантина им так можно было.
Уменьшение заказов. Наружу это начнет вылазить через несколько месяцев.
Зависимость мировой экономики от IT сектора только усилится после пандемии. Поэтому, конечно, солнце светит программистам даже в сегодняшней ситуации.
flyman написав:.. Це може вдарити по Долині та подібних місцях. Вдарить по стартапах, яким бракне інвестицій. Може трапитися так, що аутсорса стане ще більше.
ИМХО, желающих поАутсорсить в мире, в связи с кризисом, станет больше, чем желающих купить их продукцию. Ойтишнеги, суть обслуживают реальный сектор (за исключением Щаслывцев, что працуют на Гуглы сотоварищи), который сжался и оптимизирует крупные затраты, в т.ч. на ПО. Как итог, припадут зарплаты, в самом что ни на есть валютном эквиваленте. Но без работы не останутся, особенно рукастые
Сразу скажу, что далек от IT. Думаю, что эта отрасль слишком бурно развивалась и испытывала болезни роста, когда каждый студент, полистав книжку или после курсов, хотел стать джуниуром, а работать было не кому - больше заказов, чем квалифицированных специалистов. Уменьшится количество заказов - возрастет порог входа в профессию, но сформировавшихся специалистов это не коснется.
sequence написав: ИМХО, желающих поАутсорсить в мире, в связи с кризисом, станет больше, чем желающих купить их продукцию. Ойтишнеги, суть обслуживают реальный сектор (за исключением Щаслывцев, что працуют на Гуглы сотоварищи), который сжался и оптимизирует крупные затраты, в т.ч. на ПО. Как итог, припадут зарплаты, в самом что ни на есть валютном эквиваленте. Но без работы не останутся, особенно рукастые
По поступающей информации готовые на 20-30% проекты не приостанавливаются, не замораживаются, а тупо закрываются. Внезапный приступ жадности у заказчика?
UA написав:По аренде в центре: Из поступающей сейчас от реальных арендодателей информации, временных карантинных скидок в центре особо нет. Кому дорого - просто съезжают. В общем цена аренды в центре упала, но не в той катастрофической пропорции, как например в Патриотике.
У человека А в центре 10 квартир без падения цены. Из 3 квартир съехали и они стоят пустые. У человека В в Патриотике 10 квартир, где-то сделал скидку 15%, где-то пересдал за 60% от старой цены. В среднем то на то и выходит.
Vlad442 написав:У человека А в центре 10 квартир без падения цены. Из 3 квартир съехали и они стоят пустые. У человека В в Патриотике 10 квартир, где-то сделал скидку 15%, где-то пересдал за 60% от старой цены. В среднем то на то и выходит.
Стоят пустые? ХЗ. Лично у меня прозвонов от рыл - А не освободилось ли? Сейчас стало больше, чем до карантина. Сразу после введения карантина был ступор с прозвонами. Сейчас нет.