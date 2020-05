Додано: Вів 05 тра, 2020 13:32

Vlad442 написав: change_pm написав: Наразі нічого купляти не треба, навіть, якщо у вас є грощі і робота. Імхо, можлива ситуація, що так буде не завжди



І всім з нас (чи ти найманець, чи лорд) треба приготуватись рік-два-п"ять жити без доходів, чи з непостійними доходами. Треба тримати активи якнайдовше, навіть якщо вони стануть пасивами.



Той, хто протримається найдовше і отримає найменші збитки, зможе в новому світі зберегти своє соціальне положення, інші маргіналізуються. Наразі нічого купляти не треба, навіть, якщо у вас є грощі і робота. Імхо, можлива ситуація, що так буде не завждиІ всім з нас (чи ти найманець, чи лорд) треба приготуватись рік-два-п"ять жити без доходів, чи з непостійними доходами. Треба тримати активи якнайдовше, навіть якщо вони стануть пасивами.Той, хто протримається найдовше і отримає найменші збитки, зможе в новому світі зберегти своє соціальне положення, інші маргіналізуються.

Все не так грустно.

Если же будет апокалиптический сценарий, то накопления обнулятся в любой форме. Можно вспомнить плохие времена для каждой валюты. От доллара, до рубля и марки. Все не так грустно.Если же будет апокалиптический сценарий, то накопления обнулятся в любой форме. Можно вспомнить плохие времена для каждой валюты. От доллара, до рубля и марки.

і тільки у вічному місті вічна цінність - бетонометри

амен і тільки у вічному місті вічна цінність - бетонометриамен

Востаннє редагувалось flyman в Вів 05 тра, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/