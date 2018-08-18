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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:30
airmax78 написав: change_pm написав: airmax78 написав:
Бльоооооооо... Даже испанка, унесшая 20 млн. жизней вообще ничего не поменяла в мировой экономике. Атипичная пневмония, Свинячий грипп, Эбола... - ничего не поменяли в мировой экономике. Но коронавирус - поставит все с ног на голову. Все разорятся и умрут от голода.
Макс, не сци
Пам"ятаєш, що було під час іспанки і після
Дві світові війни, світ повністю змінився, карта світу змінилась!
Імхо, наразі криза капіталізму. Якщо ти не відчуваєш, то йде війна. Слава Алаху, поки холодна, але може стати місцями гарячою. Певен нам не сподобається!
Йде жорсткий злом старої системи, поки нову ще не видно, але скоро все буде зрозуміло. Вже зрозуміло, що туризм і поїздки стануть реально дорожче. Все, в принципі, стане дорожче, а доходи впадуть 100%
Мягко говоря совсем не так. СНАЧАЛА была Великая война, а уже в результате нее - испанка. И ко второй мировой испанка вообще никаким боком. Никак.
Повторюсь: спроси 3 мес. назад на Крещатике 100 человек что такое испанка и когда она была. 85 минимум - промычали бы что-то невнятное. Сейчас, наверное, 65 все еще будут мычать. Через 20 лет спроси тех, кто родился в 2014 и позже что такое коронавирус - будет то же самое.
Сейчас, когда основная проблема в мире это не голод, а ожирение - немного смешно читать апокалиптические прогнозы.
1 млрд недоедает, снимите розовые очки
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:30
change_pm написав:
Наразі нічого купляти не треба, навіть, якщо у вас є грощі і робота. Імхо, можлива ситуація, що так буде не завжди
І всім з нас (чи ти найманець, чи лорд) треба приготуватись рік-два-п"ять жити без доходів, чи з непостійними доходами. Треба тримати активи якнайдовше, навіть якщо вони стануть пасивами.
Той, хто протримається найдовше і отримає найменші збитки, зможе в новому світі зберегти своє соціальне положення, інші маргіналізуються.
Все не так грустно.
Если же будет апокалиптический сценарий, то накопления обнулятся в любой форме. Можно вспомнить плохие времена для каждой валюты. От доллара, до рубля и марки.
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Vlad442
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:32
Vlad442 написав: change_pm написав:
Наразі нічого купляти не треба, навіть, якщо у вас є грощі і робота. Імхо, можлива ситуація, що так буде не завжди
І всім з нас (чи ти найманець, чи лорд) треба приготуватись рік-два-п"ять жити без доходів, чи з непостійними доходами. Треба тримати активи якнайдовше, навіть якщо вони стануть пасивами.
Той, хто протримається найдовше і отримає найменші збитки, зможе в новому світі зберегти своє соціальне положення, інші маргіналізуються.
Все не так грустно.
Если же будет апокалиптический сценарий, то накопления обнулятся в любой форме. Можно вспомнить плохие времена для каждой валюты. От доллара, до рубля и марки.
і тільки у вічному місті вічна цінність - бетонометри
амен
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 05 тра, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:32
leonidseleznev2016 написав:
airmax78 написав: leonidseleznev2016 написав:
Изменения климата помогут в борьбе с ожирением. Да много с чем помогут.
Да понятно. Будем стройные как лани бегать искать себе пропитание в разрушенных городах.
Капец у народа от безделья крыша едет.
Я работаю на работе и с работы подрабатываю
Знакомый работал в Африке, говорит что местные за пару центов готовы таскать чемоданы в даль. И стройные они тоже, это да.
У нас нет столько молодежи - чемоданы за пару центов таскать. На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:33
airmax78 написав: leonidseleznev2016 написав:
Я работаю на работе и с работы подрабатываю
Знакомый работал в Африке, говорит что местные за пару центов готовы таскать чемоданы в даль. И стройные они тоже, это да.
У нас нет столько молодежи - чемоданы за пару центов таскать. На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.
за морем телушка - полушка да рубль перевоз
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:33
flyman написав: Vlad442 написав: change_pm написав:
Наразі нічого купляти не треба, навіть, якщо у вас є грощі і робота. Імхо, можлива ситуація, що так буде не завжди
І всім з нас (чи ти найманець, чи лорд) треба приготуватись рік-два-п"ять жити без доходів, чи з непостійними доходами. Треба тримати активи якнайдовше, навіть якщо вони стануть пасивами.
Той, хто протримається найдовше і отримає найменші збитки, зможе в новому світі зберегти своє соціальне положення, інші маргіналізуються.
Все не так грустно.
Если же будет апокалиптический сценарий, то накопления обнулятся в любой форме. Можно вспомнить плохие времена для каждой валюты. От доллара, до рубля и марки.
і тільки у вічному місті вічна цінність - бетонометри
амен
І розряд по самбо
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:35
airmax78
, ломатель лифтов выявлен.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:35
Kostia написав: airmax78 написав: change_pm написав:
Макс, не сци
Пам"ятаєш, що було під час іспанки і після
Дві світові війни, світ повністю змінився, карта світу змінилась!
Імхо, наразі криза капіталізму. Якщо ти не відчуваєш, то йде війна. Слава Алаху, поки холодна, але може стати місцями гарячою. Певен нам не сподобається!
Йде жорсткий злом старої системи, поки нову ще не видно, але скоро все буде зрозуміло. Вже зрозуміло, що туризм і поїздки стануть реально дорожче. Все, в принципі, стане дорожче, а доходи впадуть 100%
Мягко говоря совсем не так. СНАЧАЛА была Великая война, а уже в результате нее - испанка. И ко второй мировой испанка вообще никаким боком. Никак.
Повторюсь: спроси 3 мес. назад на Крещатике 100 человек что такое испанка и когда она была. 85 минимум - промычали бы что-то невнятное. Сейчас, наверное, 65 все еще будут мычать. Через 20 лет спроси тех, кто родился в 2014 и позже что такое коронавирус - будет то же самое.
Сейчас, когда основная проблема в мире это не голод, а ожирение - немного смешно читать апокалиптические прогнозы.
1 млрд недоедает, снимите розовые очки
И минимум 2 млрд страдают ожирением. На этой ветке ни одного недоедающего и, думаю, 90% отписывающихся имеют лишний вес.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:37
Hotab написав:airmax78
, ломатель лифтов выявлен.
У нас грузовой, защищен фанерой и картоном. Грузоподъемность 1000 кг с сервисным ключем. Кстати, Геос даже на этом экономит - грузовые лифты такой элементарной функцией не оснащает.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:41
airmax78 написав:
На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.
один на авто, это по квартире плитку возить?
жду дальнейших историй.
про штукатурку, укладку плитки, про откосы и остальные ваши новости.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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