airmax78 написав:

change_pm написав: airmax78 написав: Бльоооооооо... Даже испанка, унесшая 20 млн. жизней вообще ничего не поменяла в мировой экономике. Атипичная пневмония, Свинячий грипп, Эбола... - ничего не поменяли в мировой экономике. Но коронавирус - поставит все с ног на голову. Все разорятся и умрут от голода. Бльоооооооо... Даже испанка, унесшая 20 млн. жизней вообще ничего не поменяла в мировой экономике. Атипичная пневмония, Свинячий грипп, Эбола... - ничего не поменяли в мировой экономике. Но коронавирус - поставит все с ног на голову. Все разорятся и умрут от голода.

Макс, не сци Пам"ятаєш, що було під час іспанки і після

Дві світові війни, світ повністю змінився, карта світу змінилась!



Імхо, наразі криза капіталізму. Якщо ти не відчуваєш, то йде війна. Слава Алаху, поки холодна, але може стати місцями гарячою. Певен нам не сподобається!



Йде жорсткий злом старої системи, поки нову ще не видно, але скоро все буде зрозуміло. Вже зрозуміло, що туризм і поїздки стануть реально дорожче. Все, в принципі, стане дорожче, а доходи впадуть 100% Макс, не сциПам"ятаєш, що було під час іспанки і післяДві світові війни, світ повністю змінився, карта світу змінилась!Імхо, наразі криза капіталізму. Якщо ти не відчуваєш, то йде війна. Слава Алаху, поки холодна, але може стати місцями гарячою. Певен нам не сподобається!Йде жорсткий злом старої системи, поки нову ще не видно, але скоро все буде зрозуміло. Вже зрозуміло, що туризм і поїздки стануть реально дорожче. Все, в принципі, стане дорожче, а доходи впадуть 100%

Мягко говоря совсем не так. СНАЧАЛА была Великая война, а уже в результате нее - испанка. И ко второй мировой испанка вообще никаким боком. Никак.Повторюсь: спроси 3 мес. назад на Крещатике 100 человек что такое испанка и когда она была. 85 минимум - промычали бы что-то невнятное. Сейчас, наверное, 65 все еще будут мычать. Через 20 лет спроси тех, кто родился в 2014 и позже что такое коронавирус - будет то же самое.Сейчас, когда основная проблема в мире это не голод, а ожирение - немного смешно читать апокалиптические прогнозы.