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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3794379537963797

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:і тільки у вічному місті вічна цінність - бетонометри
амен

Когда с товарищем убегаешь от медведя, важно бежать не быстрей медведя, а быстрей товарища.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:У нас нет столько молодежи - чемоданы за пару центов таскать. На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.

Если вы в таком духе будете продолжать делать ремонт и за все переплачивать, то разоритесь.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:18

  airmax78 написав:У нас нет столько молодежи - чемоданы за пару центов таскать. На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.

Здесь уже от заказчика зависит. Мои за 700 грн таскали, только к лифту дальше было.

Так же как и вывоз мусора. У кого то 2900, а у кого то 1200

ПС
Страшно представить финальную цифру :D
Востаннє редагувалось hume в Вів 05 тра, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:20

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.

один на авто, это по квартире плитку возить?

жду дальнейших историй.
про штукатурку, укладку плитки, про откосы и остальные ваши новости.

Юра, ремонт это так сложно и дорого оказалось. Пытаюсь вникать. Вот, уже вентиляционщик на которого я очень сильно рассчитывал, отправлен в отставку за профнепригодность.
Вот если бы вы мне помогли - это была бы неоценимая помощь.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:21

  airmax78 написав:У нас нет столько молодежи - чемоданы за пару центов таскать. На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.


Скільки метрів - 90 ? Чи тонка - тоді і 120 може бути ...
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:21

  hume написав:
  airmax78 написав:У нас нет столько молодежи - чемоданы за пару центов таскать. На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.

Здесь уже от заказчика зависит. Мои за 700 грн таскали, только к лифту дальше было.

Так же как и вывоз мусора. У кого то 2900, а у кого то 1200

ПС
Страшно представить финальную цифру :D

На погрузке/разгрузке плитки опасно экономить. Пусть лучше они будут довольны всем - углы у плитки будут целее.
PS Сам в шоке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На погрузке/разгрузке плитки опасно экономить. Пусть лучше они будут довольны всем - углы у плитки будут целее.
PS Сам в шоке.

А где вы были в это время? Неужели не контролировали?
Попытки купить лояльность работников повышенной оплатой и отсутствием адекватного контроля это путь в никуда. Они будут думать не что вы хороший и нужно постараться, а благодарить бога, что послал щедрого лоха.
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flyman
Ну, я від тебе нічого іншого і не очікував, дід Муха :D

Ти там вже затруднівся чи все ще бомжуєш після того, як на новій роботі під сраку дали? 8)
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