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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:42
flyman написав:
і тільки у вічному місті вічна цінність - бетонометри
амен
Когда с товарищем убегаешь от медведя, важно бежать не быстрей медведя, а быстрей товарища.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:44
airmax78 написав:
У нас нет столько молодежи - чемоданы за пару центов таскать. На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.
Если вы в таком духе будете продолжать делать ремонт и за все переплачивать, то разоритесь.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:18
airmax78 написав:
У нас нет столько молодежи - чемоданы за пару центов таскать. На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.
Здесь уже от заказчика зависит. Мои за 700 грн таскали, только к лифту дальше было.
Так же как и вывоз мусора. У кого то 2900, а у кого то 1200
ПС
Страшно представить финальную цифру
Востаннє редагувалось hume
в Вів 05 тра, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:20
Yuri_T написав: airmax78 написав:
На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.
один на авто, это по квартире плитку возить?
жду дальнейших историй.
про штукатурку, укладку плитки, про откосы и остальные ваши новости.
Юра, ремонт это так сложно и дорого оказалось. Пытаюсь вникать. Вот, уже вентиляционщик на которого я очень сильно рассчитывал, отправлен в отставку за профнепригодность.
Вот если бы вы мне помогли - это была бы неоценимая помощь.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:21
airmax78 написав:
У нас нет столько молодежи - чемоданы за пару центов таскать. На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.
Скільки метрів - 90 ? Чи тонка - тоді і 120 може бути ...
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:21
hume написав: airmax78 написав:
У нас нет столько молодежи - чемоданы за пару центов таскать. На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.
Здесь уже от заказчика зависит. Мои за 700 грн таскали, только к лифту дальше было.
Так же как и вывоз мусора. У кого то 2900, а у кого то 1200
ПС
Страшно представить финальную цифру
На погрузке/разгрузке плитки опасно экономить. Пусть лучше они будут довольны всем - углы у плитки будут целее.
PS Сам в шоке.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:28
airmax78 написав:
На погрузке/разгрузке плитки опасно экономить. Пусть лучше они будут довольны всем - углы у плитки будут целее.
PS Сам в шоке.
А где вы были в это время? Неужели не контролировали?
Попытки купить лояльность работников повышенной оплатой и отсутствием адекватного контроля это путь в никуда. Они будут думать не что вы хороший и нужно постараться, а благодарить бога, что послал щедрого лоха.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:29
flyman
Ну, я від тебе нічого іншого і не очікував, дід Муха
Ти там вже затруднівся чи все ще бомжуєш після того, як на новій роботі під сраку дали?
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