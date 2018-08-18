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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3796379737983799>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:36

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
Ну, я від тебе нічого іншого і не очікував, дід Муха :D

Ти там вже затруднівся чи все ще бомжуєш після того, як на новій роботі під сраку дали? 8)

думаю тікать до Польщі

Ха, парніша, з Тернополя і пішки можна... :roll:
Приготуй 500 злотих прикордонникам, щоб випустили, бо ні візи ні роботи ж нема... :?

ps. Бач що воно діється, люде вже готові в Польші податки платити, тільки б не на ненці жити...
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:55

  UA написав:Стоят пустые? ХЗ. Лично у меня прозвонов от рыл - А не освободилось ли? Сейчас стало больше, чем до карантина. Сразу после введения карантина был ступор с прозвонами. Сейчас нет.


Естественно, т.к. ищут прокорм.
С куплей-продажей почти глухо, на olx объявлений стало в разы меньше.
Поэтому комиссию можно стричь только на аренде.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:56

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
Ну, я від тебе нічого іншого і не очікував, дід Муха :D

Ти там вже затруднівся чи все ще бомжуєш після того, як на новій роботі під сраку дали? 8)

думаю тікать до Польщі

Ха, парніша, з Тернополя і пішки можна... :roll:
Приготуй 500 злотих прикордонникам, щоб випустили, бо ні візи ні роботи ж нема... :?

ps. Бач що воно діється, люде вже готові в Польші податки платити, тільки б не на ненці жити...

я вільнолюдь світу, де хочу, там і плачУ (і коли той кріль подавиться ...).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:17

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.

один на авто, это по квартире плитку возить?

жду дальнейших историй.
про штукатурку, укладку плитки, про откосы и остальные ваши новости.

Юра, ремонт это так сложно и дорого оказалось. Пытаюсь вникать. Вот, уже вентиляционщик на которого я очень сильно рассчитывал, отправлен в отставку за профнепригодность.
Вот если бы вы мне помогли - это была бы неоценимая помощь.

зачем вы всё это тут пишете?
какое отношение к КРЖН имеют эти истории о ремонте?
создайте ветку по ремонту и упражняйтесь там до потери пульса.
уверен, найдётся много любителей читать ваши бредни, перед которыми будете поднимать свою самооценку.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:33

  Yuri_T написав:зачем вы всё это тут пишете?
какое отношение к КРЖН имеют эти истории о ремонте?
создайте ветку по ремонту и упражняйтесь там до потери пульса.
уверен, найдётся много любителей читать ваши бредни, перед которыми будете поднимать свою самооценку.

Ну я же хочу в ваших глазах вырасти. Мне именно ваше мнение очень важно.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:39

  vladimir07 написав:
  UA написав:С куплей-продажей почти глухо, на olx объявлений стало в разы меньше.
Поэтому комиссию можно стричь только на аренде.
знакомый риелтор в Киеве говорит, что они друг друга в телеграмме заваливают вариантами под аренду в надежде быстро найти клиента, раньше такие варианты сами отоваривали
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:53

  UA написав:Лично у меня прозвонов от рыл - А не освободилось ли? Сейчас стало больше, чем до карантина. Сразу после введения карантина был ступор с прозвонами. Сейчас нет.

Это называется актуализация базы. Когда у рыла нет работы - прозванивается старая база.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Був свідком цікавої сцени в банці:
зайшов гастрік, сказав операціоністу: "закриваю всі карти, бо уїзжаю навсігда"

відать к дорожаю КРЖН (чи дождю, хз)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:05

  Grand Touring написав:
  vladimir07 написав:
  UA написав:С куплей-продажей почти глухо, на olx объявлений стало в разы меньше.
Поэтому комиссию можно стричь только на аренде.
знакомый риелтор в Киеве говорит, что они друг друга в телеграмме заваливают вариантами под аренду в надежде быстро найти клиента, раньше такие варианты сами отоваривали

Просматриваю продажу, выстреливают некоторые новые варианты значительно ниже рынка (на 30%). Например однушка без ремонта новострой по 1куе/метр (привет Трибекиной Крушельницкой), двушка с косм. ремонтом по 1,1 куе метр. Метро 10-15 мин пешком.
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