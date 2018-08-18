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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 тра, 2020 14:36
flyman написав: change_pm написав:flyman
Ну, я від тебе нічого іншого і не очікував, дід Муха
Ти там вже затруднівся чи все ще бомжуєш після того, як на новій роботі під сраку дали?
думаю тікать до Польщі
Ха, парніша, з Тернополя і пішки можна...
Приготуй 500 злотих прикордонникам, щоб випустили, бо ні візи ні роботи ж нема...
ps. Бач що воно діється, люде вже готові в Польші податки платити, тільки б не на ненці жити...
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:44
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:55
UA написав:
Стоят пустые? ХЗ. Лично у меня прозвонов от рыл - А не освободилось ли? Сейчас стало больше, чем до карантина. Сразу после введения карантина был ступор с прозвонами. Сейчас нет.
Естественно, т.к. ищут прокорм.
С куплей-продажей почти глухо, на olx объявлений стало в разы меньше.
Поэтому комиссию можно стричь только на аренде.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:56
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:flyman
Ну, я від тебе нічого іншого і не очікував, дід Муха
Ти там вже затруднівся чи все ще бомжуєш після того, як на новій роботі під сраку дали?
думаю тікать до Польщі
Ха, парніша, з Тернополя і пішки можна...
Приготуй 500 злотих прикордонникам, щоб випустили, бо ні візи ні роботи ж нема...
ps. Бач що воно діється, люде вже готові в Польші податки платити, тільки б не на ненці жити...
я вільнолюдь світу, де хочу, там і плачУ (і коли той кріль подавиться ...).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 15:17
airmax78 написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.
один на авто, это по квартире плитку возить?
жду дальнейших историй.
про штукатурку, укладку плитки, про откосы и остальные ваши новости.
Юра, ремонт это так сложно и дорого оказалось. Пытаюсь вникать. Вот, уже вентиляционщик на которого я очень сильно рассчитывал, отправлен в отставку за профнепригодность.
Вот если бы вы мне помогли - это была бы неоценимая помощь.
зачем вы всё это тут пишете?
какое отношение к КРЖН имеют эти истории о ремонте?
создайте ветку по ремонту и упражняйтесь там до потери пульса.
уверен, найдётся много любителей читать ваши бредни, перед которыми будете поднимать свою самооценку.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 15:33
Yuri_T написав:
зачем вы всё это тут пишете?
какое отношение к КРЖН имеют эти истории о ремонте?
создайте ветку по ремонту и упражняйтесь там до потери пульса.
уверен, найдётся много любителей читать ваши бредни, перед которыми будете поднимать свою самооценку.
Ну я же хочу в ваших глазах вырасти. Мне именно ваше мнение очень важно.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 15:39
vladimir07 написав: UA написав:
С куплей-продажей почти глухо, на olx объявлений стало в разы меньше.
Поэтому комиссию можно стричь только на аренде.
знакомый риелтор в Киеве говорит, что они друг друга в телеграмме заваливают вариантами под аренду в надежде быстро найти клиента, раньше такие варианты сами отоваривали
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Додано: Вів 05 тра, 2020 15:53
UA написав:
Лично у меня прозвонов от рыл - А не освободилось ли? Сейчас стало больше, чем до карантина. Сразу после введения карантина был ступор с прозвонами. Сейчас нет.
Это называется актуализация базы. Когда у рыла нет работы - прозванивается старая база.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 16:59
Був свідком цікавої сцени в банці:
зайшов гастрік, сказав операціоністу: "закриваю всі карти, бо уїзжаю навсігда"
відать к дорожаю КРЖН (чи дождю, хз)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 17:05
Grand Touring написав: vladimir07 написав: UA написав:
С куплей-продажей почти глухо, на olx объявлений стало в разы меньше.
Поэтому комиссию можно стричь только на аренде.
знакомый риелтор в Киеве говорит, что они друг друга в телеграмме заваливают вариантами под аренду в надежде быстро найти клиента, раньше такие варианты сами отоваривали
Просматриваю продажу, выстреливают некоторые новые варианты значительно ниже рынка (на 30%). Например однушка без ремонта новострой по 1куе/метр (привет Трибекиной Крушельницкой), двушка с косм. ремонтом по 1,1 куе метр. Метро 10-15 мин пешком.
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