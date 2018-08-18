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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3796379737983799

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:12

  airmax78 написав:
  UA написав:
  Hotab написав:UA , а какие вы видите причины для разворота?
Есть знакомая девочка-тестировщик. Некоторые проекты ужались или закрылись,другие расширились. Зарплату, около 2 куе, не тронули (DataArt, Херсон). Работает из дома, впрочем и до карантина им так можно было.

Уменьшение заказов.
Наружу это начнет вылазить через несколько месяцев.

Зависимость мировой экономики от IT сектора только усилится после пандемии. Поэтому, конечно, солнце светит программистам даже в сегодняшней ситуации.

глупости говоришь... основные деньги делались на лохах которые считали что им что то нужно и стандартными программами это недостигнуть... сейчас их станет меньше
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:23

  BIGor написав:Просматриваю продажу, выстреливают некоторые новые варианты значительно ниже рынка (на 30%). Например однушка без ремонта новострой по 1куе/метр (привет Трибекиной Крушельницкой), двушка с косм. ремонтом по 1,1 куе метр. Метро 10-15 мин пешком.
например, что интересного выстрелило? Новая Англия есть, но 2021 :(
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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  #<1 ... 3796379737983799
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