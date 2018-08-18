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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 тра, 2020 17:48
Puente написав:
Ну - сам не їздив , але сильно сумніваюся . що в наших умовах проїдеш без проблем км 10-15 . Трафік, перешкоди , дороги ... Це десь там - "і не в нашому районі" ...
Сорри за оффтоп
10 км за 14 минут и никакое метро не нужно.
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Vlad442
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Додано: Вів 05 тра, 2020 18:10
Я так зрозумів обговорення київської нерухомості здохло на невизначенний час?
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Trast
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Додано: Вів 05 тра, 2020 18:11
Serg-ik написав: BIGor написав:
Просматриваю продажу, выстреливают некоторые новые варианты значительно ниже рынка (на 30%). Например однушка без ремонта новострой по 1куе/метр (привет Трибекиной Крушельницкой), двушка с косм. ремонтом по 1,1 куе метр.
Дорого.
если себестоимость строительства не выше 650 у.е.. то 1000 -это с наваром 50%
Да дорого, но уже намного дешевле тех 1,8 куе/метр за Еврику/Крушу.
Proofy написав: BIGor написав:
Просматриваю продажу, выстреливают некоторые новые варианты значительно ниже рынка (на 30%). Например однушка без ремонта новострой по 1куе/метр (привет Трибекиной Крушельницкой), двушка с косм. ремонтом по 1,1 куе метр. Метро 10-15 мин пешком.
например, что интересного выстрелило? Новая Англия есть, но 2021
Совсем другой район, смотрю готовые квартиры, а не имущественные права.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 18:13
Vlad442 написав: Puente написав:
Ну - сам не їздив , але сильно сумніваюся . що в наших умовах проїдеш без проблем км 10-15 . Трафік, перешкоди , дороги ... Це десь там - "і не в нашому районі" ...
Сорри за оффтоп
10 км за 14 минут и никакое метро не нужно.
В Киеве такие варианты сразу отпадают, посмотрите на наши тротуары. А на дорогах опасно ездить, 90% ПДД не знают.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 18:55
Trast написав:
Я так зрозумів обговорення київської нерухомості здохло на невизначенний час?
Можна обговорювати хіба що оренду, яка зараз рухається
А так, все решта на паузі, з плавним рухом у долини після карантину.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 18:56
airmax78 написав:
У нас нет столько молодежи - чемоданы за пару центов таскать. На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.
Странно. Неделю назад рапортовали про снос перегородок, теперь плитку заносите...
Занос плитки в квартиру это экватор ремонта.
Посвятите в особенности ремонта по МВА
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UA
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Додано: Вів 05 тра, 2020 18:59
UA написав: airmax78 написав:
У нас нет столько молодежи - чемоданы за пару центов таскать. На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.
Странно. Неделю назад рапортовали про снос перегородок, теперь плитку заносите...
Занос плитки в квартиру это экватор ремонта.
Посвятите в особенности ремонта по МВА
Нет. Занос плитки в квартиру - это вообще самое самое начало. Плитку ждать 2-3-4 недели. Поэтому ее покупаю сильно заранее. Ну и где ее хранить? А перегородки переносить будут только после окончания карантина - соседи сидят дома круглые сутки - жалею их. Потому что они хорошие - фасад не колхозят.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 19:04
airmax78 написав:
Этому парню недолго жить осталось. 65км/ч на этой приблуде по проезжей части...
В Киеве был такой. Ездил с енотом на шее. Все ему мало скорости было. Сделали ему на заказ колесо из мотоциклетного колеса с усиленным мотором и огромным аккумулятором. Последнее что я о нем слышал - лежал в коме.
Это не он с енотом ездил.
А этот экстримал очухался после комы. Инвалидом стал, голова собрана врачами, не одел шлём
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Додано: Вів 05 тра, 2020 19:05
UA написав:
Странно. Неделю назад рапортовали про снос перегородок, теперь плитку заносите...
Занос плитки в квартиру это экватор ремонта.
Посвятите в особенности ремонта по МВА
В кладовку заносят
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Додано: Вів 05 тра, 2020 19:08
airmax78 написав: UA написав:
Нет. Занос плитки в квартиру - это вообще самое самое начало. Плитку ждать 2-3-4 недели. Поэтому ее покупаю сильно заранее. Ну и где ее хранить? А перегородки переносить будут только после окончания карантина - соседи сидят дома круглые сутки - жалею их. Потому что они хорошие - фасад не колхозят.
Теперь эту плитку раз 5 будут переносить в разные части квартиры... т.к. мешать будет.
Светильники тоже купили и в квартиру занесли?
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