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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3798379938003801>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:Ну - сам не їздив , але сильно сумніваюся . що в наших умовах проїдеш без проблем км 10-15 . Трафік, перешкоди , дороги ... Це десь там - "і не в нашому районі" ...

Сорри за оффтоп
10 км за 14 минут и никакое метро не нужно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я так зрозумів обговорення київської нерухомості здохло на невизначенний час? :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:11

  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Просматриваю продажу, выстреливают некоторые новые варианты значительно ниже рынка (на 30%). Например однушка без ремонта новострой по 1куе/метр (привет Трибекиной Крушельницкой), двушка с косм. ремонтом по 1,1 куе метр.

Дорого.
если себестоимость строительства не выше 650 у.е.. то 1000 -это с наваром 50%

Да дорого, но уже намного дешевле тех 1,8 куе/метр за Еврику/Крушу.

  Proofy написав:
  BIGor написав:Просматриваю продажу, выстреливают некоторые новые варианты значительно ниже рынка (на 30%). Например однушка без ремонта новострой по 1куе/метр (привет Трибекиной Крушельницкой), двушка с косм. ремонтом по 1,1 куе метр. Метро 10-15 мин пешком.
например, что интересного выстрелило? Новая Англия есть, но 2021 :(

Совсем другой район, смотрю готовые квартиры, а не имущественные права.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:13

  Vlad442 написав:
  Puente написав:Ну - сам не їздив , але сильно сумніваюся . що в наших умовах проїдеш без проблем км 10-15 . Трафік, перешкоди , дороги ... Це десь там - "і не в нашому районі" ...

Сорри за оффтоп
10 км за 14 минут и никакое метро не нужно.

В Киеве такие варианты сразу отпадают, посмотрите на наши тротуары. А на дорогах опасно ездить, 90% ПДД не знают.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:55

  Trast написав:Я так зрозумів обговорення київської нерухомості здохло на невизначенний час? :)

Можна обговорювати хіба що оренду, яка зараз рухається :D
А так, все решта на паузі, з плавним рухом у долини після карантину.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:56

  airmax78 написав:У нас нет столько молодежи - чемоданы за пару центов таскать. На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.

Странно. Неделю назад рапортовали про снос перегородок, теперь плитку заносите...
Занос плитки в квартиру это экватор ремонта.
Посвятите в особенности ремонта по МВА :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:59

  UA написав:
  airmax78 написав:У нас нет столько молодежи - чемоданы за пару центов таскать. На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.

Странно. Неделю назад рапортовали про снос перегородок, теперь плитку заносите...
Занос плитки в квартиру это экватор ремонта.
Посвятите в особенности ремонта по МВА :mrgreen:

Нет. Занос плитки в квартиру - это вообще самое самое начало. Плитку ждать 2-3-4 недели. Поэтому ее покупаю сильно заранее. Ну и где ее хранить? А перегородки переносить будут только после окончания карантина - соседи сидят дома круглые сутки - жалею их. Потому что они хорошие - фасад не колхозят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:04

  airmax78 написав:Этому парню недолго жить осталось. 65км/ч на этой приблуде по проезжей части...
В Киеве был такой. Ездил с енотом на шее. Все ему мало скорости было. Сделали ему на заказ колесо из мотоциклетного колеса с усиленным мотором и огромным аккумулятором. Последнее что я о нем слышал - лежал в коме.

Это не он с енотом ездил.
А этот экстримал очухался после комы. Инвалидом стал, голова собрана врачами, не одел шлём
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:05

  UA написав:Странно. Неделю назад рапортовали про снос перегородок, теперь плитку заносите...
Занос плитки в квартиру это экватор ремонта.
Посвятите в особенности ремонта по МВА :mrgreen:

В кладовку заносят :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:08

  airmax78 написав:
  UA написав:Нет. Занос плитки в квартиру - это вообще самое самое начало. Плитку ждать 2-3-4 недели. Поэтому ее покупаю сильно заранее. Ну и где ее хранить? А перегородки переносить будут только после окончания карантина - соседи сидят дома круглые сутки - жалею их. Потому что они хорошие - фасад не колхозят.

Теперь эту плитку раз 5 будут переносить в разные части квартиры... т.к. мешать будет.
Светильники тоже купили и в квартиру занесли?
UA
 
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  #<1 ... 3798379938003801>
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