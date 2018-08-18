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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 тра, 2020 19:14
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Нет. Занос плитки в квартиру - это вообще самое самое начало. Плитку ждать 2-3-4 недели. Поэтому ее покупаю сильно заранее. Ну и где ее хранить? А перегородки переносить будут только после окончания карантина - соседи сидят дома круглые сутки - жалею их. Потому что они хорошие - фасад не колхозят.
Теперь эту плитку раз 5 будут переносить в разные части квартиры... т.к. мешать будет.
Светильники тоже купили и в квартиру занесли?
Сейчас нас Юра Т или Прохожий разгонят. У меня все продумано. Плитку потревожат еще 1 раз. Потом она в дело пойдет. И для этого у меня есть специальная тележка.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 19:22
Унуноктий написав: BIGor написав: Grand Touring написав:
Просматриваю продажу, выстреливают некоторые новые варианты значительно ниже рынка (на 30%). Например однушка без ремонта новострой по 1куе/метр (привет Трибекиной Крушельницкой), двушка с косм. ремонтом по 1,1 куе метр. Метро 10-15 мин пешком.
готов взять однушку в патриотике за 35000
замороженную?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Вів 05 тра, 2020 19:24
airmax78 написав: Унуноктий написав: airmax78 написав:
Зависимость мировой экономики от IT сектора только усилится после пандемии. Поэтому, конечно, солнце светит программистам даже в сегодняшней ситуации.
глупости говоришь... основные деньги делались на лохах которые считали что им что то нужно и стандартными программами это недостигнуть... сейчас их станет меньше
Уну, ну ты прямо как какой-то разоблачитель всемирного заговора и сторонник плоской земли сейчас пишешь. Посмотри на топ 10 самых дорогих компаний в мире и найди там хотя бы 5 не связанных с IT. IT - основа всего сейчас. Как в 20м веке нефть.
да и они покрывают 95% потребностей, стартаперы извращаются что бы ещё нужного придумать
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Додано: Вів 05 тра, 2020 19:48
airmax78 написав:
...И для этого у меня есть специальная тележка.
Трайбека нам рассказывала, что в МВА учат пользоваться тележкой при ремонте.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 19:52
airmax78 написав: Hotab написав:airmax78
, ломатель лифтов выявлен.
У нас грузовой, защищен фанерой и картоном. Грузоподъемность 1000 кг с сервисным ключем. Кстати, Геос даже на этом экономит - грузовые лифты такой элементарной функцией не оснащает.
Кардинал или Альтер Эго? Колитесь уже.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 05 тра, 2020 19:58
UA написав: airmax78 написав:
...И для этого у меня есть специальная тележка.
Трайбека нам рассказывала, что в МВА учат пользоваться тележкой при ремонте.
спизженной с Эпицентра!
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