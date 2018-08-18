RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3798379938003801

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:14

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Нет. Занос плитки в квартиру - это вообще самое самое начало. Плитку ждать 2-3-4 недели. Поэтому ее покупаю сильно заранее. Ну и где ее хранить? А перегородки переносить будут только после окончания карантина - соседи сидят дома круглые сутки - жалею их. Потому что они хорошие - фасад не колхозят.

Теперь эту плитку раз 5 будут переносить в разные части квартиры... т.к. мешать будет.
Светильники тоже купили и в квартиру занесли?

Сейчас нас Юра Т или Прохожий разгонят. У меня все продумано. Плитку потревожат еще 1 раз. Потом она в дело пойдет. И для этого у меня есть специальная тележка.
airmax78
 
Повідомлень: 34325
З нами з: 25.10.12
Подякував: 861 раз.
Подякували: 4005 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:17

  BIGor написав:
  Grand Touring написав:
  vladimir07 написав: знакомый риелтор в Киеве говорит, что они друг друга в телеграмме заваливают вариантами под аренду в надежде быстро найти клиента, раньше такие варианты сами отоваривали

Просматриваю продажу, выстреливают некоторые новые варианты значительно ниже рынка (на 30%). Например однушка без ремонта новострой по 1куе/метр (привет Трибекиной Крушельницкой), двушка с косм. ремонтом по 1,1 куе метр. Метро 10-15 мин пешком.

готов взять однушку в патриотике за 35000
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21124
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:22

  Унуноктий написав:
  BIGor написав:
  Grand Touring написав:Просматриваю продажу, выстреливают некоторые новые варианты значительно ниже рынка (на 30%). Например однушка без ремонта новострой по 1куе/метр (привет Трибекиной Крушельницкой), двушка с косм. ремонтом по 1,1 куе метр. Метро 10-15 мин пешком.

готов взять однушку в патриотике за 35000
замороженную?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1584
З нами з: 24.10.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:24

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Зависимость мировой экономики от IT сектора только усилится после пандемии. Поэтому, конечно, солнце светит программистам даже в сегодняшней ситуации.

глупости говоришь... основные деньги делались на лохах которые считали что им что то нужно и стандартными программами это недостигнуть... сейчас их станет меньше

Уну, ну ты прямо как какой-то разоблачитель всемирного заговора и сторонник плоской земли сейчас пишешь. Посмотри на топ 10 самых дорогих компаний в мире и найди там хотя бы 5 не связанных с IT. IT - основа всего сейчас. Как в 20м веке нефть.

да и они покрывают 95% потребностей, стартаперы извращаются что бы ещё нужного придумать
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21124
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:48

  airmax78 написав: ...И для этого у меня есть специальная тележка.

Трайбека нам рассказывала, что в МВА учат пользоваться тележкой при ремонте.
UA
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 19.07.08
Подякував: 609 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:52

  airmax78 написав:
  Hotab написав:airmax78 , ломатель лифтов выявлен. :)

У нас грузовой, защищен фанерой и картоном. Грузоподъемность 1000 кг с сервисным ключем. Кстати, Геос даже на этом экономит - грузовые лифты такой элементарной функцией не оснащает.

Кардинал или Альтер Эго? Колитесь уже.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10800
З нами з: 10.06.11
Подякував: 185 раз.
Подякували: 976 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:58

  UA написав:
  airmax78 написав: ...И для этого у меня есть специальная тележка.

Трайбека нам рассказывала, что в МВА учат пользоваться тележкой при ремонте.

спизженной с Эпицентра!
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21124
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:02

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав:airmax78 , ломатель лифтов выявлен. :)

У нас грузовой, защищен фанерой и картоном. Грузоподъемность 1000 кг с сервисным ключем. Кстати, Геос даже на этом экономит - грузовые лифты такой элементарной функцией не оснащает.

Кардинал или Альтер Эго? Колитесь уже.

он же написал что не Геос
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21124
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3798379938003801
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Унуноктий і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1835, 1836, 1837
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18368 2990043
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 19:50
hume
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 12898
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 5137
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.