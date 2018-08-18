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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3800380138023803>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:03

  UA написав:
  Vlad442 написав:У человека А в центре 10 квартир без падения цены. Из 3 квартир съехали и они стоят пустые. У человека В в Патриотике 10 квартир, где-то сделал скидку 15%, где-то пересдал за 60% от старой цены. В среднем то на то и выходит.

Стоят пустые? ХЗ. Лично у меня прозвонов от рыл - А не освободилось ли? Сейчас стало больше, чем до карантина. Сразу после введения карантина был ступор с прозвонами. Сейчас нет.

так а чё там у вас с арендаторами там где аренда на курс доллара завязана?
помню вы плакали осенью что терпите убытки
сейчас платят по курсу, все норм?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вот сегодня обновился до 10 андроида, нафига сам не знаю, и так всё работало
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:17

  Унуноктий написав:вот сегодня обновился до 10 андроида, нафига сам не знаю, и так всё работало


Чтобы было о чем тут написать, видимо. А вообще жесты должны появиться как миуи
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:1 млрд недоедает, снимите розовые очки

стесняюсь спросить но что они делают с тем что не доедают?

но все равно это не тема ветки...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:44

  Унуноктий написав:вот сегодня обновился до 10 андроида, нафига сам не знаю, и так всё работало

это очень нужная информация
продолжай докладывать
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ремонт Максимки уже в фейсбуках постят https://www.facebook.com/lena.chichenin ... 7131912240
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

арендатели пополнили карту, решил побаловать себя, заказал телек 65W9PLA
завтра заценю
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:55

  hume написав:
  airmax78 написав:У нас нет столько молодежи - чемоданы за пару центов таскать. На днях нашел желающих притарабанить 1.5 тонны плитки 10м от машины до лифта, 10 м от лифта до квартиры и 10м по квартире. Цена - 100 баксов. Один на авто, два грузчика. Время работы - 1.5 часа.

Здесь уже от заказчика зависит. Мои за 700 грн таскали, только к лифту дальше было.

Так же как и вывоз мусора. У кого то 2900, а у кого то 1200

ПС
Страшно представить финальную цифру :D

вывоз строймусора
ЛУ 3к за машину, в прицентралье 1.2к за машину
центр-дорого)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:00

  PS4 написав:арендатели пополнили карту, решил побаловать себя, заказал телек 65W9PLA
завтра заценю

откажись, ОЛЕД это конечно лучшее что есть сейчас но платформа WebOS это задница которую перестанут поддерживать через 2 года. Сейчас телики на длительное время только на андроиде можно покупать.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:03

  Унуноктий написав:
  PS4 написав:арендатели пополнили карту, решил побаловать себя, заказал телек 65W9PLA
завтра заценю

откажись, ОЛЕД это конечно лучшее что есть сейчас но платформа WebOS это задница которую перестанут поддерживать через 2 года. Сейчас телики на длительное время только на андроиде можно покупать.

смарт у меня будет эплтв
во вторых - телек покупается не на всю жизнь ведь)
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