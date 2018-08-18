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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:06
из ФБ:
срочно
Героев Сталинграда, 16д
Продам 4к квартиру, двухуровневая
9 этаж, 200 м2. Вид на Днепр!
В ремонте использовались только дорогие и качественные материалы - на полу красное дерево. Мебель, техника! Домашний кинотеатр, сауна. Автономное отопление. Место для парковки
Цена 160 000 у.е.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:13
Че, думаете переборщил немного? Просто хотелось как у людей.
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airmax78
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:19
PS4 написав:
арендатели пополнили карту, решил побаловать себя, заказал телек 65W9PLA
завтра заценю
Проектор купи, нищебродина
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:22
PS4 написав: Унуноктий написав: PS4 написав:
арендатели пополнили карту, решил побаловать себя, заказал телек 65W9PLA
завтра заценю
откажись, ОЛЕД это конечно лучшее что есть сейчас но платформа WebOS это задница которую перестанут поддерживать через 2 года. Сейчас телики на длительное время только на андроиде можно покупать.
смарт у меня будет эплтв
во вторых - телек покупается не на всю жизнь ведь)
ну в принципе что от долбоёба ожидать, покупать смарт телевизор что бы присобачить к нему медиабокс.... ебанутый....
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Унуноктий
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:48
PS4 написав:
арендатели пополнили карту, решил побаловать себя, заказал телек 65W9PLA
завтра заценю
Чтобы мы порадовались за вас, можете завтра сделать фото чека на фоне этого поста и все это на фоне наклейки со спецификацией на задней панели ТВ?
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Додано: Сер 06 тра, 2020 00:28
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Унуноктий
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