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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3800380138023803

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

из ФБ:

срочно

Героев Сталинграда, 16д

Продам 4к квартиру, двухуровневая

9 этаж, 200 м2. Вид на Днепр!

В ремонте использовались только дорогие и качественные материалы - на полу красное дерево. Мебель, техника! Домашний кинотеатр, сауна. Автономное отопление. Место для парковки

Цена 160 000 у.е.
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:13

  Унуноктий написав:Ремонт Максимки уже в фейсбуках постят https://www.facebook.com/lena.chichenin ... 7131912240

Че, думаете переборщил немного? Просто хотелось как у людей.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:19

  PS4 написав:арендатели пополнили карту, решил побаловать себя, заказал телек 65W9PLA
завтра заценю

Проектор купи, нищебродина
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:22

  PS4 написав:
  Унуноктий написав:
  PS4 написав:арендатели пополнили карту, решил побаловать себя, заказал телек 65W9PLA
завтра заценю

откажись, ОЛЕД это конечно лучшее что есть сейчас но платформа WebOS это задница которую перестанут поддерживать через 2 года. Сейчас телики на длительное время только на андроиде можно покупать.

смарт у меня будет эплтв
во вторых - телек покупается не на всю жизнь ведь)

ну в принципе что от долбоёба ожидать, покупать смарт телевизор что бы присобачить к нему медиабокс.... ебанутый....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:48

  PS4 написав:арендатели пополнили карту, решил побаловать себя, заказал телек 65W9PLA
завтра заценю

Чтобы мы порадовались за вас, можете завтра сделать фото чека на фоне этого поста и все это на фоне наклейки со спецификацией на задней панели ТВ?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 00:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дизайн проект может кому то подойдёт https://www.facebook.com/lena.chichenin ... 3475230939
Унуноктий
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