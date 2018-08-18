Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 тра, 2020 01:07
adeges написав: airmax78 написав:
Надо же было так бездарно просрать столько денег.
на вкус и цвет товарищей нет. но сразу видно, что дорого
Описались, один нолик лишний
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Додано: Сер 06 тра, 2020 01:11
Вот Патриотика, Уну хотел, немного дороже, но с ремонтом и мебелью
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvarti ... 77ef734cb2
Переуступка в светлом парке за 100м кв, в районе 800уе за метр, у меня столько денех нет
А однуха 45м кв под 900 за метр, это еще реально насобирать. Что скажите?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлень: 1587
З нами з: 24.10.08
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Додано: Сер 06 тра, 2020 01:19
Proofy написав: PS4 написав:
из ФБ:
срочно
Героев Сталинграда, 16д
Продам 4к квартиру, двухуровневая
9 этаж, 200 м2. Вид на Днепр!
В ремонте использовались только дорогие и качественные материалы - на полу красное дерево. Мебель, техника! Домашний кинотеатр, сауна. Автономное отопление. Место для парковки
Цена 160 000 у.е.
Ух ты, дайте две
Respect наверное хочет перепрыгнуть с однухи в ЦП в прокурорские хоромы да и ещё с ихней доплатой?
барабашов
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