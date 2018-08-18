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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3799380038013802>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 01:01

  Унуноктий написав:Дизайн проект может кому то подойдёт https://www.facebook.com/lena.chichenin ... 3475230939

Надо же было так бездарно просрать столько денег.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 01:04

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Дизайн проект может кому то подойдёт https://www.facebook.com/lena.chichenin ... 3475230939

Надо же было так бездарно просрать столько денег.


на вкус и цвет товарищей нет. но сразу видно, что дорого
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 01:05

  PS4 написав:из ФБ:

срочно

Героев Сталинграда, 16д

Продам 4к квартиру, двухуровневая

9 этаж, 200 м2. Вид на Днепр!

В ремонте использовались только дорогие и качественные материалы - на полу красное дерево. Мебель, техника! Домашний кинотеатр, сауна. Автономное отопление. Место для парковки

Цена 160 000 у.е.
Ух ты, дайте две :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 01:07

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Дизайн проект может кому то подойдёт https://www.facebook.com/lena.chichenin ... 3475230939

Надо же было так бездарно просрать столько денег.


на вкус и цвет товарищей нет. но сразу видно, что дорого
Описались, один нолик лишний :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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З нами з: 24.10.08
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 01:11

Вот Патриотика, Уну хотел, немного дороже, но с ремонтом и мебелью
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvarti ... 77ef734cb2

Переуступка в светлом парке за 100м кв, в районе 800уе за метр, у меня столько денех нет :( А однуха 45м кв под 900 за метр, это еще реально насобирать. Что скажите?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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З нами з: 24.10.08
Подякував: 43 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 01:19

  Proofy написав:
  PS4 написав:из ФБ:

срочно

Героев Сталинграда, 16д

Продам 4к квартиру, двухуровневая

9 этаж, 200 м2. Вид на Днепр!

В ремонте использовались только дорогие и качественные материалы - на полу красное дерево. Мебель, техника! Домашний кинотеатр, сауна. Автономное отопление. Место для парковки

Цена 160 000 у.е.
Ух ты, дайте две :)

Respect наверное хочет перепрыгнуть с однухи в ЦП в прокурорские хоромы да и ещё с ихней доплатой?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 01:21

  Proofy написав:Вот Патриотика, Уну хотел, немного дороже, но с ремонтом и мебелью
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvarti ... 77ef734cb2


Недешево. Ремонт от застройщика, даже бумажные двери от Аркады не заменены. И все остальное - ну очень бюджетное. После застройщика добавили 5-6тыс $. И до ремонта она продавцу обошлась примерно 28тыс
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 04:39

  Унуноктий написав:
  BIGor написав:
  Grand Touring написав:Просматриваю продажу, выстреливают некоторые новые варианты значительно ниже рынка (на 30%). Например однушка без ремонта новострой по 1куе/метр (привет Трибекиной Крушельницкой), двушка с косм. ремонтом по 1,1 куе метр. Метро 10-15 мин пешком.

готов взять однушку в патриотике за 35000


В Синевире хочешь?
Могу попробовать устроить.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 05:07

Так Синевир,вроде,пока-что,можно только переуступить!!! Жить там нельзя ещё.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:49

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Дизайн проект может кому то подойдёт https://www.facebook.com/lena.chichenin ... 3475230939

Надо же было так бездарно просрать столько денег.


на вкус и цвет товарищей нет. но сразу видно, что дорого

На этот вкус и цвет есть товарищи. Ромы. Но у них нет столько денег.
airmax78
 
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  #<1 ... 3799380038013802>
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