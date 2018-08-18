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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:51
як там, КРЖН ожив?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Сер 06 тра, 2020 09:52
airmax78 написав:
.. Ромы. Но у них нет столько денег.
Судя по некоторым "дачкам" в черте города, таки есть. У тех, кто хорошо договорился с ментами и торгуют наркотой
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Додано: Сер 06 тра, 2020 09:53
flyman написав:
як там, КРЖН ожив?
Скорее, ще нэ вмэр
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:01
Что такое MBA?
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iriverix
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:04
iriverix написав:
Что такое MBA?
ліцензія вилов на КРЖН полтосного лося
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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