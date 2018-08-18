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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3800380138023803>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

як там, КРЖН ожив?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:52

  airmax78 написав:.. Ромы. Но у них нет столько денег.

Судя по некоторым "дачкам" в черте города, таки есть. У тех, кто хорошо договорился с ментами и торгуют наркотой
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:53

  flyman написав:як там, КРЖН ожив?

Скорее, ще нэ вмэр
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:01

Что такое MBA?
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:04

  iriverix написав:Что такое MBA?

ліцензія вилов на КРЖН полтосного лося
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати, макс, даю совет:
тебе для ремонт понадобятся строительные козлы.
слепить их из дерева тоже 100 баксов стоит.

я короче, когда делал ремонт в ЦП, я пошел к строителям в Французкий квартал с надеждой добыть деревяного козла, они мне за 500 грн дали "попользоваться" 2 крутых професиональных алюминиевых....каждыйиз которых в леруа стоял по 6000 грн.

я в итоге их продал после ремонта за 2500 за 1 )))
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  iriverix написав:Что такое MBA

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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:22

  Proofy написав:
  PS4 написав:из ФБ:

срочно

Героев Сталинграда, 16д

Продам 4к квартиру, двухуровневая

9 этаж, 200 м2. Вид на Днепр!

В ремонте использовались только дорогие и качественные материалы - на полу красное дерево. Мебель, техника! Домашний кинотеатр, сауна. Автономное отопление. Место для парковки

Цена 160 000 у.е.
Ух ты, дайте две :)

Пред тем как что то купить, попробуйте это попродавать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:23

  sequence написав:
  flyman написав:як там, КРЖН ожив?

Скорее, ще нэ вмэр

подскажите, что там КГС решил по Укрбуду, а то обещали через пару месяцев стройки запустить. Несколько строек проезжал - тишина.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:30

  hume написав:
  sequence написав:
  flyman написав:як там, КРЖН ожив?

Скорее, ще нэ вмэр

подскажите, что там КГС решил по Укрбуду, а то обещали через пару месяцев стройки запустить. Несколько строек проезжал - тишина.

Совещание в КГС по вопросу Укрбуда:
https://www.youtube.com/watch?v=SrwlxcEZC4Q
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  #<1 ... 3800380138023803>
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