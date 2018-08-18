Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:51
як там, КРЖН ожив?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Сер 06 тра, 2020 09:52
airmax78 написав:
.. Ромы. Но у них нет столько денег.
Судя по некоторым "дачкам" в черте города, таки есть. У тех, кто хорошо договорился с ментами и торгуют наркотой
sequence
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Додано: Сер 06 тра, 2020 09:53
flyman написав:
як там, КРЖН ожив?
Скорее, ще нэ вмэр
sequence
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:01
Что такое MBA?
iriverix
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:04
iriverix написав:
Что такое MBA?
ліцензія вилов на КРЖН полтосного лося
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:11
кстати, макс, даю совет:
тебе для ремонт понадобятся строительные козлы. слепить их из дерева тоже 100 баксов стоит. я короче, когда делал ремонт в ЦП, я пошел к строителям в Французкий квартал с надеждой добыть деревяного козла, они мне за 500 грн дали "попользоваться" 2 крутых професиональных алюминиевых....каждыйиз которых в леруа стоял по 6000 грн. я в итоге их продал после ремонта за 2500 за 1 )))
PS4
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:15
iriverix написав:
Что такое MBA
Макеевская Бизнес Академия
UA
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:22
Proofy написав: PS4 написав:
из ФБ:
срочно
Героев Сталинграда, 16д
Продам 4к квартиру, двухуровневая
9 этаж, 200 м2. Вид на Днепр!
В ремонте использовались только дорогие и качественные материалы - на полу красное дерево. Мебель, техника! Домашний кинотеатр, сауна. Автономное отопление. Место для парковки
Цена 160 000 у.е.
Ух ты, дайте две
Пред тем как что то купить, попробуйте это попродавать
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:23
sequence написав: flyman написав:
як там, КРЖН ожив?
Скорее, ще нэ вмэр
подскажите, что там КГС решил по Укрбуду, а то обещали через пару месяцев стройки запустить. Несколько строек проезжал - тишина.
hume
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:30
hume написав: sequence написав: flyman написав:
як там, КРЖН ожив?
Скорее, ще нэ вмэр
подскажите, что там КГС решил по Укрбуду, а то обещали через пару месяцев стройки запустить. Несколько строек проезжал - тишина.
Совещание в КГС по вопросу Укрбуда:
https://www.youtube.com/watch?v=SrwlxcEZC4Q
UA
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