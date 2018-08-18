Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
PS4 написав:кстати, макс, даю совет: тебе для ремонт понадобятся строительные козлы. слепить их из дерева тоже 100 баксов стоит.
я короче, когда делал ремонт в ЦП, я пошел к строителям в Французкий квартал с надеждой добыть деревяного козла, они мне за 500 грн дали "попользоваться" 2 крутых професиональных алюминиевых....каждыйиз которых в леруа стоял по 6000 грн.
я в итоге их продал после ремонта за 2500 за 1 )))
xio13 написав:Раскажи какая экономическая целесообразность достраивать КГС'у дома укрбуда в которых на 100% проданы все квартиры?
Экономической нет Есть политическая. Если себестоимость строительства по данным финотчетности КГС 8000 грн, цена по прайсу-16-45 тыс грн, а прибыль-кот наплакал, то лучше достроить Укрбуд, чем быть посаженным на нары
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
PS4 написав:кстати, макс, даю совет: тебе для ремонт понадобятся строительные козлы. слепить их из дерева тоже 100 баксов стоит.
я короче, когда делал ремонт в ЦП, я пошел к строителям в Французкий квартал с надеждой добыть деревяного козла, они мне за 500 грн дали "попользоваться" 2 крутых професиональных алюминиевых....каждыйиз которых в леруа стоял по 6000 грн.
я в итоге их продал после ремонта за 2500 за 1 )))
Сказочник фоточка чека телека за 230 тыс будет?
Может еще ролс взял на сдачу от аренды? (1000$)
слушай, я уже столько фоток выкладывал, и ЦП, и ulysse nardin и "дачи логан", и отдыха с макс роял
пс: аренда 1300 и ты забыл что у меня не 1 квартира)