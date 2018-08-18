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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3800380138023803

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:38

  hume написав:
  sequence написав:
  flyman написав:як там, КРЖН ожив?

Скорее, ще нэ вмэр

подскажите, что там КГС решил по Укрбуду, а то обещали через пару месяцев стройки запустить. Несколько строек проезжал - тишина.

можна забути, УКО має більше шансів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:07

  PS4 написав:кстати, макс, даю совет:
тебе для ремонт понадобятся строительные козлы.
слепить их из дерева тоже 100 баксов стоит.

я короче, когда делал ремонт в ЦП, я пошел к строителям в Французкий квартал с надеждой добыть деревяного козла, они мне за 500 грн дали "попользоваться" 2 крутых професиональных алюминиевых....каждыйиз которых в леруа стоял по 6000 грн.

я в итоге их продал после ремонта за 2500 за 1 )))


Сказочник фоточка чека телека за 230 тыс будет?

Может еще ролс взял на сдачу от аренды? (1000$)
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:09

  hume написав:
  sequence написав:
  flyman написав:як там, КРЖН ожив?

Скорее, ще нэ вмэр

подскажите, что там КГС решил по Укрбуду, а то обещали через пару месяцев стройки запустить. Несколько строек проезжал - тишина.


Раскажи какая экономическая целесообразность достраивать КГС'у дома укрбуда в которых на 100% проданы все квартиры? Или МВА нужен это понять?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Раскажи какая экономическая целесообразность достраивать КГС'у дома укрбуда в которых на 100% проданы все квартиры?

Экономической нет
Есть политическая. Если себестоимость строительства по данным финотчетности КГС 8000 грн, цена по прайсу-16-45 тыс грн, а прибыль-кот наплакал, то лучше достроить Укрбуд, чем быть посаженным на нары
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ремонт,плитка,дизайн,МБА)) как тебе такое Илон Макс? Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:22

  xio13 написав:Раскажи какая экономическая целесообразность достраивать КГС'у дома укрбуда в которых на 100% проданы все квартиры? Или МВА нужен это понять?

1. Я не подписывался под достройкой
2. Интересует инфо от инвестора, так как он знает больше
3. При чём здесь экономическая целесообразность??!! Младопрезедент уже всем всё наобещал.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Младопрезедент уже всем всё наобещал.

думаете он самостоятельно решил что объекты должен достроить другой застройщик и что это будет КГС?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:37

  xio13 написав:
  PS4 написав:кстати, макс, даю совет:
тебе для ремонт понадобятся строительные козлы.
слепить их из дерева тоже 100 баксов стоит.

я короче, когда делал ремонт в ЦП, я пошел к строителям в Французкий квартал с надеждой добыть деревяного козла, они мне за 500 грн дали "попользоваться" 2 крутых професиональных алюминиевых....каждыйиз которых в леруа стоял по 6000 грн.

я в итоге их продал после ремонта за 2500 за 1 )))


Сказочник фоточка чека телека за 230 тыс будет?

Может еще ролс взял на сдачу от аренды? (1000$)


слушай, я уже столько фоток выкладывал, и ЦП, и ulysse nardin и "дачи логан", и отдыха с макс роял

пс: аренда 1300
и ты забыл что у меня не 1 квартира)
PS4
 
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