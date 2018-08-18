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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 38023803380438053806>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:15

  Serg-ik написав:
  hume написав:Младопрезедент уже всем всё наобещал.

думаете он самостоятельно решил что объекты должен достроить другой застройщик и что это будет КГС?

К сожалению наш презедент сам ничего не решает, стержня нет, поэтому каждый день влипает в странные ситуации. Слова о достройке он сказал ртом, но возможно его заставили, как и сказать/сделать многое другое
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:16

  airmax78 написав:На этот вкус и цвет есть товарищи. Ромы. Но у них нет столько денег.

очень самонадеянно расписываться за миллионы исходя из своей очень субъективной точки зрения.

если тем, кто это делал, это нравилось, то статистика говорит о том, что вряд ли эти люди уникальны. и отсутствие денег у сотен и сотен тысяч тех, кому это возможно нравится, не меняет в их глазах приемлемости такого дизайна
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:16

  Serg-ik написав:...то лучше достроить Укрбуд, чем быть посаженным на нары

Господи, да какие нах. нары?
покажите мне того, кто сидит.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:17

  PS4 написав:слушай, я уже столько фоток выкладывал, и ЦП, и ulysse nardin и "дачи логан", и отдыха с макс роял

пс: аренда 1300
и ты забыл что у меня не 1 квартира)

И голых мужиков с гейского порно :mrgreen: :mrgreen: помним, помним.. даже страшно с кем ты в макс роял летал
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:21

  adeges написав:
  airmax78 написав:На этот вкус и цвет есть товарищи. Ромы. Но у них нет столько денег.

очень самонадеянно расписываться за миллионы исходя из своей очень субъективной точки зрения.

если тем, кто это делал, это нравилось, то статистика говорит о том, что вряд ли эти люди уникальны. и отсутствие денег у сотен и сотен тысяч тех, кому это возможно нравится, не меняет в их глазах приемлемости такого дизайна

ОМГ... Только не говорите, что вам это нравится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:22

  PS4 написав:слушай, я уже столько фоток выкладывал

а у тебя это мания кичиться тем, что ты у кого-то что-то спиз..л?
максим, у вас замечательный дружбан))
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:30

  Serg-ik написав:
  xio13 написав:Раскажи какая экономическая целесообразность достраивать КГС'у дома укрбуда в которых на 100% проданы все квартиры?

Экономической нет
Есть политическая. Если себестоимость строительства по данным финотчетности КГС 8000 грн, цена по прайсу-16-45 тыс грн, а прибыль-кот наплакал, то лучше достроить Укрбуд, чем быть посаженным на нары

політична - викупити державі та заселити туда різних нахлібників та тунеядців,
але Долярчик може псіханути, чому він 7 років пахав, а комусь на халяву.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:30

  hume написав:..
подскажите, что там КГС решил по Укрбуду, а то обещали через пару месяцев стройки запустить. Несколько строек проезжал - тишина.

Пока идет фейсбучная грызня, стройки стоят. КГС жалуется, что местные власти ставят палки в колеса, военные повышают стоимость земли, возбуждаются какие-то дела и прочая мышиная возня.
Тем временем, инициативная группа пытается родить очередную челобитную (петицию) Зеленскому и подключить все доступные масс-медиа к процессу освещения - небезуспешно, но без толку. Пока без толку.
Если все останется на месте, будем организовывать публичные мероприятия - в моменте, все понимают, что на повестке у народа другие проблемы.
И да, по Укрбудовским рассрочкам офис продаж заявы не принимает на продление, ну все и забили дружно.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:35

  Yuri_T написав:
  PS4 написав:слушай, я уже столько фоток выкладывал

а у тебя это мания кичиться тем, что ты у кого-то что-то спиз..л?
максим, у вас замечательный дружбан))

Респект - мой друг, но не не лучший мой друг. Я его осуждаю за некоторые вещи. Но в целом он лучше, чем кажется. На день рождения и НГ всегда СМСку присылает.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:36

  BIGor написав:..
И откуда у тебя инсайдерская инфа о 100% проданных квартирах Укрбуда? :D Или менегер в ОП рассказывал о последних квартирах, горячих пирожках и об уходящем поезде?

в разных объектах по разному.
КГС дал статистику по рентабельности разных проектов, по итогу таки выползают минуса, некоторые дома УБ якобы продавал "в минус". Могу найти таблицу, хотя этой информации уже несколько месяцев
Очень много продавалось в рассрочку, до 40%, за которую сейчас не платят, кроме сданных пяти объектов.
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