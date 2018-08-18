К сожалению наш презедент сам ничего не решает, стержня нет, поэтому каждый день влипает в странные ситуации. Слова о достройке он сказал ртом, но возможно его заставили, как и сказать/сделать многое другое
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:15
К сожалению наш презедент сам ничего не решает, стержня нет, поэтому каждый день влипает в странные ситуации. Слова о достройке он сказал ртом, но возможно его заставили, как и сказать/сделать многое другое
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:16
очень самонадеянно расписываться за миллионы исходя из своей очень субъективной точки зрения.
если тем, кто это делал, это нравилось, то статистика говорит о том, что вряд ли эти люди уникальны. и отсутствие денег у сотен и сотен тысяч тех, кому это возможно нравится, не меняет в их глазах приемлемости такого дизайна
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:16
Господи, да какие нах. нары?
покажите мне того, кто сидит.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:17
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:21
ОМГ... Только не говорите, что вам это нравится.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:22
а у тебя это мания кичиться тем, что ты у кого-то что-то спиз..л?
максим, у вас замечательный дружбан))
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:30
політична - викупити державі та заселити туда різних нахлібників та тунеядців,
але Долярчик може псіханути, чому він 7 років пахав, а комусь на халяву.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:30
Пока идет фейсбучная грызня, стройки стоят. КГС жалуется, что местные власти ставят палки в колеса, военные повышают стоимость земли, возбуждаются какие-то дела и прочая мышиная возня.
Тем временем, инициативная группа пытается родить очередную челобитную (петицию) Зеленскому и подключить все доступные масс-медиа к процессу освещения - небезуспешно, но без толку. Пока без толку.
Если все останется на месте, будем организовывать публичные мероприятия - в моменте, все понимают, что на повестке у народа другие проблемы.
И да, по Укрбудовским рассрочкам офис продаж заявы не принимает на продление, ну все и забили дружно.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:35
Респект - мой друг, но не не лучший мой друг. Я его осуждаю за некоторые вещи. Но в целом он лучше, чем кажется. На день рождения и НГ всегда СМСку присылает.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:36
в разных объектах по разному.
КГС дал статистику по рентабельности разных проектов, по итогу таки выползают минуса, некоторые дома УБ якобы продавал "в минус". Могу найти таблицу, хотя этой информации уже несколько месяцев
Очень много продавалось в рассрочку, до 40%, за которую сейчас не платят, кроме сданных пяти объектов.
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