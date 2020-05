Додано: Сер 06 тра, 2020 12:16

airmax78 написав: На этот вкус и цвет есть товарищи. Ромы. Но у них нет столько денег. На этот вкус и цвет есть товарищи. Ромы. Но у них нет столько денег.

если тем, кто это делал, это нравилось, то статистика говорит о том, что вряд ли эти люди уникальны. и отсутствие денег у сотен и сотен тысяч тех, кому это возможно нравится, не меняет в их глазах приемлемости такого дизайна очень самонадеянно расписываться за миллионы исходя из своей очень субъективной точки зрения.если тем, кто это делал, это нравилось, то статистика говорит о том, что вряд ли эти люди уникальны. и отсутствие денег у сотен и сотен тысяч тех, кому это возможно нравится, не меняет в их глазах приемлемости такого дизайна

