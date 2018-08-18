перестали платить рассрочки? это массово?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:36
перестали платить рассрочки? это массово?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:38
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
из радостных новостей, это то, что Микитася, похоже, таки посадят. Если от этого кому то легче. Впрочем, у нас фигуры такого масштаба на нарах обычно воспринимаются как мученики, не удивлюсь, если затем на президентские пойдет
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:47
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бывает,что правильный удар в бубен приводит в чувство всё племя
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:58
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:02
вечером? на вас не похоже.
не стесняйтесь, максим, вываливайте сюда всё, что есть.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:06
пока никто...делятся
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:16
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
нет полномочий на эту тему, а не стержня. не имеет права. но благую весть принести может. проблема нарисовалась, до верха донесли, варианты рассмотрели, лучшее из худшего выбрали. Микитася судить будут за взятки, военных за разбазаривание майна. Иначе бы пришлось выносить на свет наличные платежи за квартиры и использование нала на президентскую компанию Петра...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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