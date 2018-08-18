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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3803380438053806>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:36

  sequence написав:И да, по Укрбудовским рассрочкам офис продаж заявы не принимает на продление, ну все и забили дружно.

перестали платить рассрочки? это массово?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:38

  Yuri_T написав:..
перестали платить рассрочки? это массово?

это все.
решили, коль стройки стоят, то xули плотить
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

из радостных новостей, это то, что Микитася, похоже, таки посадят. Если от этого кому то легче. Впрочем, у нас фигуры такого масштаба на нарах обычно воспринимаются как мученики, не удивлюсь, если затем на президентские пойдет :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:47

  airmax78 написав:Респект - мой друг...

это понятно.
есть какие-то новости по ремонту?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Микитася, похоже, таки посадят. Если от этого кому то легче.
Бывает,что правильный удар в бубен приводит в чувство всё племя
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:58

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Респект - мой друг...

это понятно.
есть какие-то новости по ремонту?

Вечером отчет.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:02

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Респект - мой друг...

это понятно.
есть какие-то новости по ремонту?

Вечером отчет.

вечером? на вас не похоже.
не стесняйтесь, максим, вываливайте сюда всё, что есть.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:06

  Yuri_T написав:
  Serg-ik написав:...то лучше достроить Укрбуд, чем быть посаженным на нары

Господи, да какие нах. нары?
покажите мне того, кто сидит.

пока никто...делятся
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:16

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:это понятно.
есть какие-то новости по ремонту?

Вечером отчет.

вечером? на вас не похоже.
не стесняйтесь, максим, вываливайте сюда всё, что есть.

Скоро. Скоро пойдут фоточки.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:К сожалению наш презедент сам ничего не решает, стержня нет,

нет полномочий на эту тему, а не стержня. не имеет права. но благую весть принести может. проблема нарисовалась, до верха донесли, варианты рассмотрели, лучшее из худшего выбрали. Микитася судить будут за взятки, военных за разбазаривание майна. Иначе бы пришлось выносить на свет наличные платежи за квартиры и использование нала на президентскую компанию Петра...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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