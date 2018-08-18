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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3803380438053806

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:19

  sequence написав:
  BIGor написав:..
И откуда у тебя инсайдерская инфа о 100% проданных квартирах Укрбуда? :D Или менегер в ОП рассказывал о последних квартирах, горячих пирожках и об уходящем поезде?

в разных объектах по разному.
КГС дал статистику по рентабельности разных проектов, по итогу таки выползают минуса, некоторые дома УБ якобы продавал "в минус". Могу найти таблицу, хотя этой информации уже несколько месяцев
Очень много продавалось в рассрочку, до 40%, за которую сейчас не платят, кроме сданных пяти объектов.

Ну вот видите, что толком инфы нет о 100%. Зато непроданные квартиры часто идут подрядчикам, обмен на землю, некоторым службам, как залог банку.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:33

  airmax78 написав:
Скоро. Скоро пойдут фоточки.


давайте уже, уж очень интересно :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:45

  UA написав:По поступающей информации готовые на 20-30% проекты не приостанавливаются, не замораживаются, а тупо закрываются.
Внезапный приступ жадности у заказчика?

Судячи з цього опитування є і закриті проекти і падіння доходів компаній і скорочення, але нічого критичного:
https://ain.ua/2020/05/06/opros-it-kompanij/
ivswise
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