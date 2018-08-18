Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:.. И откуда у тебя инсайдерская инфа о 100% проданных квартирах Укрбуда? Или менегер в ОП рассказывал о последних квартирах, горячих пирожках и об уходящем поезде?
в разных объектах по разному. КГС дал статистику по рентабельности разных проектов, по итогу таки выползают минуса, некоторые дома УБ якобы продавал "в минус". Могу найти таблицу, хотя этой информации уже несколько месяцев Очень много продавалось в рассрочку, до 40%, за которую сейчас не платят, кроме сданных пяти объектов.
Ну вот видите, что толком инфы нет о 100%. Зато непроданные квартиры часто идут подрядчикам, обмен на землю, некоторым службам, как залог банку.