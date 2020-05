Додано: Сер 06 тра, 2020 15:54

airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав: На этот вкус и цвет есть товарищи. Ромы. Но у них нет столько денег. На этот вкус и цвет есть товарищи. Ромы. Но у них нет столько денег.

очень самонадеянно расписываться за миллионы исходя из своей очень субъективной точки зрения.



если тем, кто это делал, это нравилось, то статистика говорит о том, что вряд ли эти люди уникальны. и отсутствие денег у сотен и сотен тысяч тех, кому это возможно нравится, не меняет в их глазах приемлемости такого дизайна очень самонадеянно расписываться за миллионы исходя из своей очень субъективной точки зрения.если тем, кто это делал, это нравилось, то статистика говорит о том, что вряд ли эти люди уникальны. и отсутствие денег у сотен и сотен тысяч тех, кому это возможно нравится, не меняет в их глазах приемлемости такого дизайна

ОМГ... Только не говорите, что вам это нравится. ОМГ... Только не говорите, что вам это нравится.



да это не важно, что мне нравится. мне нравится, когда бедненько, но чистенько. но это только мое субъективное мнение да это не важно, что мне нравится. мне нравится, когда бедненько, но чистенько. но это только мое субъективное мнение

