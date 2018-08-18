Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:.. И откуда у тебя инсайдерская инфа о 100% проданных квартирах Укрбуда? Или менегер в ОП рассказывал о последних квартирах, горячих пирожках и об уходящем поезде?
в разных объектах по разному. КГС дал статистику по рентабельности разных проектов, по итогу таки выползают минуса, некоторые дома УБ якобы продавал "в минус". Могу найти таблицу, хотя этой информации уже несколько месяцев Очень много продавалось в рассрочку, до 40%, за которую сейчас не платят, кроме сданных пяти объектов.
Ну вот видите, что толком инфы нет о 100%. Зато непроданные квартиры часто идут подрядчикам, обмен на землю, некоторым службам, как залог банку.
airmax78 написав:На этот вкус и цвет есть товарищи. Ромы. Но у них нет столько денег.
очень самонадеянно расписываться за миллионы исходя из своей очень субъективной точки зрения.
если тем, кто это делал, это нравилось, то статистика говорит о том, что вряд ли эти люди уникальны. и отсутствие денег у сотен и сотен тысяч тех, кому это возможно нравится, не меняет в их глазах приемлемости такого дизайна
ОМГ... Только не говорите, что вам это нравится.
да это не важно, что мне нравится. мне нравится, когда бедненько, но чистенько. но это только мое субъективное мнение
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California