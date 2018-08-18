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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3803380438053806

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:19

  sequence написав:
  BIGor написав:..
И откуда у тебя инсайдерская инфа о 100% проданных квартирах Укрбуда? :D Или менегер в ОП рассказывал о последних квартирах, горячих пирожках и об уходящем поезде?

в разных объектах по разному.
КГС дал статистику по рентабельности разных проектов, по итогу таки выползают минуса, некоторые дома УБ якобы продавал "в минус". Могу найти таблицу, хотя этой информации уже несколько месяцев
Очень много продавалось в рассрочку, до 40%, за которую сейчас не платят, кроме сданных пяти объектов.

Ну вот видите, что толком инфы нет о 100%. Зато непроданные квартиры часто идут подрядчикам, обмен на землю, некоторым службам, как залог банку.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:33

  airmax78 написав:
Скоро. Скоро пойдут фоточки.


давайте уже, уж очень интересно :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:45

  UA написав:По поступающей информации готовые на 20-30% проекты не приостанавливаются, не замораживаются, а тупо закрываются.
Внезапный приступ жадности у заказчика?

Судячи з цього опитування є і закриті проекти і падіння доходів компаній і скорочення, але нічого критичного:
https://ain.ua/2020/05/06/opros-it-kompanij/
ivswise
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:33

  Proofy написав:
  PS4 написав:из ФБ:

срочно

Героев Сталинграда, 16д

Продам 4к квартиру, двухуровневая

9 этаж, 200 м2. Вид на Днепр!

В ремонте использовались только дорогие и качественные материалы - на полу красное дерево. Мебель, техника! Домашний кинотеатр, сауна. Автономное отопление. Место для парковки

Цена 160 000 у.е.
Ух ты, дайте две :)


https://kiev.mesto.ua/sale/obolonskij-r ... 55901.html

речь об этом захвате чердака ???
пс. на фотке дома хоть кто то может насчитать 17 этажей??? эти пи**@болы с благовеста уже достали
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:54

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  airmax78 написав:На этот вкус и цвет есть товарищи. Ромы. Но у них нет столько денег.

очень самонадеянно расписываться за миллионы исходя из своей очень субъективной точки зрения.

если тем, кто это делал, это нравилось, то статистика говорит о том, что вряд ли эти люди уникальны. и отсутствие денег у сотен и сотен тысяч тех, кому это возможно нравится, не меняет в их глазах приемлемости такого дизайна

ОМГ... Только не говорите, что вам это нравится.


да это не важно, что мне нравится. мне нравится, когда бедненько, но чистенько. но это только мое субъективное мнение
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:30

  ivswise написав:
  UA написав:По поступающей информации готовые на 20-30% проекты не приостанавливаются, не замораживаются, а тупо закрываются.
Внезапный приступ жадности у заказчика?

Судячи з цього опитування є і закриті проекти і падіння доходів компаній і скорочення, але нічого критичного:
https://ain.ua/2020/05/06/opros-it-kompanij/


опрос похоже липовый ... ИТ сферу штормит а скоро будет ещё веселей
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати цены уже пошли вниз ... пока не прозванивал интересующие меня обекты но уже появляютса интересные варианты ...

кто что думает на осень увидим хорошее падение цен?
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