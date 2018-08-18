Додано: Сер 06 тра, 2020 17:02

fenix81 написав: кстати цены уже пошли вниз ... пока не прозванивал интересующие меня обекты но уже появляютса интересные варианты ...



кто что думает на осень увидим хорошее падение цен? кстати цены уже пошли вниз ...но уже появляютса интересные варианты ...кто что думает на осень увидим хорошее падение цен?

Пока не прозванивал, может казаться все, что угодно. Я бы не сказал, что цены массово пошли вниз. Скорее из-за отсутствия покупателей на рынке в рекламе стали видны реальные варианты, которые раньше сразу выкупали. То есть хотелка была 60, но по 60 никто не покупал. Как только появляется вариант за 54, его сразу выкупают. Сейчас в рекламе висят что 60, что 54.По поводу осени не знаю. Скорей всего к концу лета упадут. Рынок продаж при отсутствии кредитов очень инерционный. Это рынок аренды отыграл быстро -20%. Рынок продаж как раз к осени растормозится, но падение будет совсем не таким большим, как ожидают. Если курс будет до 30, то вангую 5-10%. Максимум 10-15% на неликвид.