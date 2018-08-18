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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3804380538063807

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:07

  Vlad442 написав:
  fenix81 написав:кстати цены уже пошли вниз ... пока не прозванивал интересующие меня обекты но уже появляютса интересные варианты ...

кто что думает на осень увидим хорошее падение цен?

Пока не прозванивал, может казаться все, что угодно. Я бы не сказал, что цены массово пошли вниз. Скорее из-за отсутствия покупателей на рынке в рекламе стали видны реальные варианты, которые раньше сразу выкупали. То есть хотелка была 60, но по 60 никто не покупал. Как только появляется вариант за 54, его сразу выкупают. Сейчас в рекламе висят что 60, что 54.



вот это и называется падение цен. если 54 сразу выкупали, то средняя была 60, а при наличии 54 и 60 средняя уже 57.

а чтобы продать, нужно ставить 50-. и будут ставить, но постепенненько, спокойненько. как это было в 1998-2000.

зы вы эту новость не читайте, она не имеет отношения к тому, что я написал выше
https://lb.ua/economics/2020/05/06/4568 ... okuyu.html
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:09

Vlad442
но ведь лето мёртвый сезон? ... заметил давно тенденцию что количество предлагаемое к продаже всегда в сезон (особенно к середине-концу сезона) больше а соответственно начинают конкурировать между собой и цены на рынке идут вниз
март-май
сентябрь- начало декабря

вне сезон как лето цены всегда вверх
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цены на КРЖН упадут изза падения спроса на аренду. Тут каждый 2й покупает курятник ради аренды. Смотря олх прикол: хорошие квартиры 80м2 стоят 90-100.
А вонючка с оркадой 35м по 50.
Это говорит о спросе в первую очередь под аренду.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:15

  xio13 написав:Цены на КРЖН упадут изза падения спроса на аренду. Тут каждый 2й покупает курятник ради аренды. Смотря олх прикол: хорошие квартиры 80м2 стоят 90-100.
А вонючка с оркадой 35м по 50.
Это говорит о спросе в первую очередь под аренду.


но аренда до конца года будет полумёртвой )
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:16

  xio13 написав:Цены на КРЖН упадут изза падения спроса на аренду. Тут каждый 2й покупает курятник ради аренды. Смотря олх прикол: хорошие квартиры 80м2 стоят 90-100.
А вонючка с оркадой 35м по 50.
Это говорит о спросе в первую очередь под аренду.


А не про кількість грошей реальну ? Як тут кажуть - катлєта на 50 штук ще у багато кого є , а 100 - це вже багато ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:16

  xio13 написав:Цены на КРЖН упадут изза падения спроса на аренду. Тут каждый 2й покупает курятник ради аренды. Смотря олх прикол: хорошие квартиры 80м2 стоят 90-100.
А вонючка с оркадой 35м по 50.
Это говорит о спросе в первую очередь под аренду.

Це каже, що на ринку Сержики з максимум нахомяченим полтосіком в потних лапках
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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  #<1 ... 3804380538063807
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