Пока не прозванивал, может казаться все, что угодно. Я бы не сказал, что цены массово пошли вниз. Скорее из-за отсутствия покупателей на рынке в рекламе стали видны реальные варианты, которые раньше сразу выкупали. То есть хотелка была 60, но по 60 никто не покупал. Как только появляется вариант за 54, его сразу выкупают. Сейчас в рекламе висят что 60, что 54.



вот это и называется падение цен. если 54 сразу выкупали, то средняя была 60, а при наличии 54 и 60 средняя уже 57.



а чтобы продать, нужно ставить 50-. и будут ставить, но постепенненько, спокойненько. как это было в 1998-2000.



зы вы эту новость не читайте, она не имеет отношения к тому, что я написал выше

вот это и называется падение цен. если 54 сразу выкупали, то средняя была 60, а при наличии 54 и 60 средняя уже 57.

а чтобы продать, нужно ставить 50-. и будут ставить, но постепенненько, спокойненько. как это было в 1998-2000.

