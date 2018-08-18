Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fenix81 написав:кстати цены уже пошли вниз ... пока не прозванивал интересующие меня обекты но уже появляютса интересные варианты ...
кто что думает на осень увидим хорошее падение цен?
Пока не прозванивал, может казаться все, что угодно. Я бы не сказал, что цены массово пошли вниз. Скорее из-за отсутствия покупателей на рынке в рекламе стали видны реальные варианты, которые раньше сразу выкупали. То есть хотелка была 60, но по 60 никто не покупал. Как только появляется вариант за 54, его сразу выкупают. Сейчас в рекламе висят что 60, что 54.
вот это и называется падение цен. если 54 сразу выкупали, то средняя была 60, а при наличии 54 и 60 средняя уже 57.
а чтобы продать, нужно ставить 50-. и будут ставить, но постепенненько, спокойненько. как это было в 1998-2000.
Vlad442 но ведь лето мёртвый сезон? ... заметил давно тенденцию что количество предлагаемое к продаже всегда в сезон (особенно к середине-концу сезона) больше а соответственно начинают конкурировать между собой и цены на рынке идут вниз март-май сентябрь- начало декабря
Цены на КРЖН упадут изза падения спроса на аренду. Тут каждый 2й покупает курятник ради аренды. Смотря олх прикол: хорошие квартиры 80м2 стоят 90-100. А вонючка с оркадой 35м по 50. Это говорит о спросе в первую очередь под аренду.
xio13 написав:Цены на КРЖН упадут изза падения спроса на аренду. Тут каждый 2й покупает курятник ради аренды. Смотря олх прикол: хорошие квартиры 80м2 стоят 90-100. А вонючка с оркадой 35м по 50. Это говорит о спросе в первую очередь под аренду.
xio13 написав:Цены на КРЖН упадут изза падения спроса на аренду. Тут каждый 2й покупает курятник ради аренды. Смотря олх прикол: хорошие квартиры 80м2 стоят 90-100. А вонючка с оркадой 35м по 50. Это говорит о спросе в первую очередь под аренду.
А не про кількість грошей реальну ? Як тут кажуть - катлєта на 50 штук ще у багато кого є , а 100 - це вже багато ...
xio13 написав:Цены на КРЖН упадут изза падения спроса на аренду. Тут каждый 2й покупает курятник ради аренды. Смотря олх прикол: хорошие квартиры 80м2 стоят 90-100. А вонючка с оркадой 35м по 50. Это говорит о спросе в первую очередь под аренду.
Це каже, що на ринку Сержики з максимум нахомяченим полтосіком в потних лапках
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/