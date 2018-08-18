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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3805380638073808

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:42

  xio13 написав:Цены на КРЖН упадут изза падения спроса на аренду. Тут каждый 2й покупает курятник ради аренды. Смотря олх прикол: хорошие квартиры 80м2 стоят 90-100.
А вонючка с оркадой 35м по 50.
Это говорит о спросе в первую очередь под аренду.

Квадрат в однушке дороже квадрата в трешке был всегда. Даже дом, состоящий из однушек, обойдется в себестоимости дороже, чем из трешек. Поэтому превышение цены в однушке 50/35 = 1,4 тыс за метр против 95/80 = 1,2 было всегда.
Даже спрос под аренду не причем. Это спрос людей, конечных потребителей. Были бы актуальны трешки под аренду, их скупали бы как сейчас однушки. Увеличилась обеспеченность людей жильем, уменьшилось количество детей в семье - мир изменился. Люди хотят жить в отдельных квартирах, а не поколениями в одной, как было принято от бедности раньше. Трешек же со старых времен много, а однушек не хватает.
Vlad442
 
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