Квадрат в однушке дороже квадрата в трешке был всегда. Даже дом, состоящий из однушек, обойдется в себестоимости дороже, чем из трешек. Поэтому превышение цены в однушке 50/35 = 1,4 тыс за метр против 95/80 = 1,2 было всегда.
Даже спрос под аренду не причем. Это спрос людей, конечных потребителей. Были бы актуальны трешки под аренду, их скупали бы как сейчас однушки. Увеличилась обеспеченность людей жильем, уменьшилось количество детей в семье - мир изменился. Люди хотят жить в отдельных квартирах, а не поколениями в одной, как было принято от бедности раньше. Трешек же со старых времен много, а однушек не хватает.