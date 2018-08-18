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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3805380638073808>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

все таки у нас мафия во всем: вывоз мусора и услуги грузчиков у всех бьются до гривны. прям как нотариусы.

спикулянты :)
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Це каже, що на ринку Сержики з максимум нахомяченим полтосіком в потних лапках

к сведению: работа у меня не сложная, я не напрягаюсь, следовательно не потею. Невишки у меня крепки, потому ладошки у меня тоже всегда сухие
Так что не надо ля-ля.
Потные они у тех, кто с дуру покупает однуху, хоть и с ремонтом, по 60.
Потные они у тех, кто ожидает катлету, продавая по сотке трёхи без ремонта,когда есть трёхи в такую же цену с ремонтом
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:25

  adeges написав:вот это и называется падение цен. если 54 сразу выкупали, то средняя была 60, а при наличии 54 и 60 средняя уже 57.

а чтобы продать, нужно ставить 50-. и будут ставить, но постепенненько, спокойненько. как это было в 1998-2000.

зы вы эту новость не читайте, она не имеет отношения к тому, что я написал выше
https://lb.ua/economics/2020/05/06/4568 ... okuyu.html

На тонком рынке при отсутствии сделок понятие средних цен теряет смысл. Задайте себе вопрос "на сколько я могу купить сейчас дешевле чем в феврале" при условии что вы активно мониторили рынок тогда, прозванивали, ходили на просмотры. Вот это и будет реальное падение цен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:30

  fenix81 написав:Vlad442
но ведь лето мёртвый сезон? ... заметил давно тенденцию что количество предлагаемое к продаже всегда в сезон (особенно к середине-концу сезона) больше а соответственно начинают конкурировать между собой и цены на рынке идут вниз
март-май
сентябрь- начало декабря

вне сезон как лето цены всегда вверх

Обычно да, но, например, летом 13-ого был нетипичный ажиотаж. Пытаться натянуть на нынешнюю ситуацию шаблоны прошлого нет смысла. Может быть любой вариант. Вплоть до того, что цены могут и не упасть, как ожидается.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:42

  xio13 написав:Цены на КРЖН упадут изза падения спроса на аренду. Тут каждый 2й покупает курятник ради аренды. Смотря олх прикол: хорошие квартиры 80м2 стоят 90-100.
А вонючка с оркадой 35м по 50.
Это говорит о спросе в первую очередь под аренду.

Квадрат в однушке дороже квадрата в трешке был всегда. Даже дом, состоящий из однушек, обойдется в себестоимости дороже, чем из трешек. Поэтому превышение цены в однушке 50/35 = 1,4 тыс за метр против 95/80 = 1,2 было всегда.
Даже спрос под аренду не причем. Это спрос людей, конечных потребителей. Были бы актуальны трешки под аренду, их скупали бы как сейчас однушки. Увеличилась обеспеченность людей жильем, уменьшилось количество детей в семье - мир изменился. Люди хотят жить в отдельных квартирах, а не поколениями в одной, как было принято от бедности раньше. Трешек же со старых времен много, а однушек не хватает.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:уменьшилось количество детей в семье - мир изменился. Люди хотят жить в отдельных квартирах, а не поколениями в одной, как было принято от бедности раньше. Трешек же со старых времен много, а однушек не хватает.

Влад, кого Вы уговариваете? Себя? Мир, конечно, поменялся. Но одного ребёнка всё-таки лучше растить в 2-3 комнатой квартире, а двух- в 3-4 комн. квартире, от 0 до 18 лет-это точно. Однушек "не хватает" только потому, что у основной массы покупателей банально не хватает денег на ту жилплощадь, которая им реально нужна. Потому устают ждать и начинают с покупки однушек, реально нуждаясь в в 2-3 комн.квартире . Ну и немаловажный фактор-однуха под аренду, маст хэв, пенсионный фонд, шоб було. Гляньте на Уню, Прохожего и себя: оно Вам не надо, но покупаете
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:09

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Це каже, що на ринку Сержики з максимум нахомяченим полтосіком в потних лапках

к сведению: работа у меня не сложная, я не напрягаюсь, следовательно не потею. Невишки у меня крепки, потому ладошки у меня тоже всегда сухие
Так что не надо ля-ля.
Потные они у тех, кто с дуру покупает однуху, хоть и с ремонтом, по 60.
Потные они у тех, кто ожидает катлету, продавая по сотке трёхи без ремонта,когда есть трёхи в такую же цену с ремонтом

Загонялы забыли, что времена СССР и тотального дефицита закончились. По ценам прогнозирую возврат к ценам 2018-2019 годов (минус 30%).
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:19

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:уменьшилось количество детей в семье - мир изменился. Люди хотят жить в отдельных квартирах, а не поколениями в одной, как было принято от бедности раньше. Трешек же со старых времен много, а однушек не хватает.

Влад, кого Вы уговариваете? Себя? Мир, конечно, поменялся. Но одного ребёнка всё-таки лучше растить в 2-3 комнатой квартире, а двух- в 3-4 комн. квартире, от 0 до 18 лет-это точно. Однушек "не хватает" только потому, что у основной массы покупателей банально не хватает денег на ту жилплощадь, которая им реально нужна. Потому устают ждать и начинают с покупки однушек, реально нуждаясь в в 2-3 комн.квартире . Ну и немаловажный фактор-однуха под аренду, маст хэв, пенсионный фонд, шоб було. Гляньте на Уню, Прохожего и себя: оно Вам не надо, но покупаете

Сколько было в среднем детей в семье в 60-80-ые, а сколько сейчас? Во сколько десятков раз вырос процент людей, которые могли в 20 жить отдельно от родителей тогда и сейчас?
В СССР холостяки и молодые семьи не могли жить в отдельном жилье. Сейчас это стандарт. Вот вам и дополнительный спрос на однушки.
По поводу скупки под аренду я уже писал. Это финансовый инструмент. Если бы скупщики под аренду положили деньги в банк, который выдал бы ипотеку (даже не требуя погашения тела) арендаторам, те же люди жили в тех же квартирах, только финансовые потоки распределялись бы по-другому.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:26

  Proofy написав:Вот Патриотика, Уну хотел, немного дороже, но с ремонтом и мебелью
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvarti ... 77ef734cb2

Переуступка в светлом парке за 100м кв, в районе 800уе за метр, у меня столько денех нет :( А однуха 45м кв под 900 за метр, это еще реально насобирать. Что скажите?

последний этаж, дороговато, ну может за 44 000 и заберут.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:32

  PS4 написав:
  xio13 написав:
  PS4 написав:кстати, макс, даю совет:
тебе для ремонт понадобятся строительные козлы.
слепить их из дерева тоже 100 баксов стоит.

я короче, когда делал ремонт в ЦП, я пошел к строителям в Французкий квартал с надеждой добыть деревяного козла, они мне за 500 грн дали "попользоваться" 2 крутых професиональных алюминиевых....каждыйиз которых в леруа стоял по 6000 грн.

я в итоге их продал после ремонта за 2500 за 1 )))


Сказочник фоточка чека телека за 230 тыс будет?

Может еще ролс взял на сдачу от аренды? (1000$)


слушай, я уже столько фоток выкладывал, и ЦП, и ulysse nardin и "дачи логан", и отдыха с макс роял

пс: аренда 1300
и ты забыл что у меня не 1 квартира)

улус нардин помним, копия класса ААА, за 500 у.е.
Унуноктий
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