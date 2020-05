Додано: Сер 06 тра, 2020 21:09

Vlad442 написав: Serg-ik написав: Vlad442 написав: уменьшилось количество детей в семье - мир изменился. Люди хотят жить в отдельных квартирах, а не поколениями в одной, как было принято от бедности раньше. Трешек же со старых времен много, а однушек не хватает.

Влад, кого Вы уговариваете? Себя? Мир, конечно, поменялся. Но одного ребёнка всё-таки лучше растить в 2-3 комнатой квартире, а двух- в 3-4 комн. квартире, от 0 до 18 лет-это точно. Однушек "не хватает" только потому, что у основной массы покупателей банально не хватает денег на ту жилплощадь, которая им реально нужна. Потому устают ждать и начинают с покупки однушек, реально нуждаясь в в 2-3 комн.квартире . Ну и немаловажный фактор-однуха под аренду, маст хэв, пенсионный фонд, шоб було. Гляньте на Уню, Прохожего и себя: оно Вам не надо, но покупаете

Сколько было в среднем детей в семье в 60-80-ые, а сколько сейчас? Во сколько десятков раз вырос процент людей, которые могли в 20 жить отдельно от родителей тогда и сейчас?

В СССР холостяки и молодые семьи не могли жить в отдельном жилье. Сейчас это стандарт. Вот вам и дополнительный спрос на однушки.

Сколько было в среднем детей в семье в 60-80-ые, а сколько сейчас? Во сколько десятков раз вырос процент людей, которые могли в 20 жить отдельно от родителей тогда и сейчас?

В СССР холостяки и молодые семьи не могли жить в отдельном жилье. Сейчас это стандарт. Вот вам и дополнительный спрос на однушки.

По поводу скупки под аренду я уже писал. Это финансовый инструмент. Если бы скупщики под аренду положили деньги в банк, который выдал бы ипотеку (даже не требуя погашения тела) арендаторам, те же люди жили в тех же квартирах, только финансовые потоки распределялись бы по-другому.

Хм, я думаю мати 3 кавалірки.

Хм, я думаю мати 3 кавалірки.

Ось вам і попит.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

