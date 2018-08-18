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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3805380638073808

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:В СССР холостяки и молодые семьи не могли жить в отдельном жилье. Сейчас это стандарт. Вот вам и дополнительный спрос на однушки.

холостяки, может и не могли, но молодая семья с ребёнком точно могла получить однушку

По поводу скупки под аренду я уже писал. Это финансовый инструмент. Если бы скупщики под аренду положили деньги в банк, который выдал бы ипотеку (даже не требуя погашения тела) арендаторам, те же люди жили в тех же квартирах, только финансовые потоки распределялись бы по-другому.

Если Вы купили и сдали, это не значит, что у арендаторов исчезла потребность. Они всё равно будут копить и будут стараться купить. Застройщик будет её строить.Итого-спрос на 2 квартиры.
Если Вы положите деньги на депозит и им профинансирован кредит, то спрос будет на 1 квартиру
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:35

  Vlad442 написав:Даже спрос под аренду не причем. Это спрос людей, конечных потребителей. Были бы актуальны трешки под аренду, их скупали бы как сейчас однушки. Увеличилась обеспеченность людей жильем, уменьшилось количество детей в семье - мир изменился. Люди хотят жить в отдельных квартирах, а не поколениями в одной, как было принято от бедности раньше. Трешек же со старых времен много, а однушек не хватает.


Вроде все правильно, а в реальности... Ну какая однушка под жилье? А когда хочешь не видеть вторую половину хоть полдня, на кухне сидеть? Так студия...
А как хорошо комнатуха в трехе на двоих превращается в спортзал с велогаражем...
Хотя о чем это я, однуха в курятнике у золоотвала, с пердячими дизелями под окнами - наш выбор!
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:57

  sequence написав:
  Yuri_T написав:..
перестали платить рассрочки? это массово?

это все.
решили, коль стройки стоят, то xули плотить

Я так же сделал в 2010, стройка с конца 2009 стала, я тоже решил перестать платить. Что самое интересное, что спустя неделю после возобновление строительства позвонили и попросили возобновить платежи без всяких угроз по возврату денег и тд и тп.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:58

Трёшка мастхэв даже с одним дитем.
Спальня детская, спальня родительская, студия для тусовок и гостей (если заночуют). Но, конечно, если не хватает денег, то приходится довольствоваться другими вариантами.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:00

подсмотрел у валютчиков
...владельцы недвижимости будут продавать квадратные метры с чрезмерными дисконтами.Если сейчас на рынке фактически действуют дисконты до 15%, то уже в начале лета по отдельным сегментам жилой недвижимости в Киеве они будут достигать 20-25 %. Самыми удачными месяцами для покупки недвижимости с кризисными скидками будут июнь и июль. Уже с августа на рынке будет происходить некоторое оживление.

https://minfin.com.ua/2020/05/06/447745 ... 2020-05-06

не верится
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:09

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:уменьшилось количество детей в семье - мир изменился. Люди хотят жить в отдельных квартирах, а не поколениями в одной, как было принято от бедности раньше. Трешек же со старых времен много, а однушек не хватает.

Влад, кого Вы уговариваете? Себя? Мир, конечно, поменялся. Но одного ребёнка всё-таки лучше растить в 2-3 комнатой квартире, а двух- в 3-4 комн. квартире, от 0 до 18 лет-это точно. Однушек "не хватает" только потому, что у основной массы покупателей банально не хватает денег на ту жилплощадь, которая им реально нужна. Потому устают ждать и начинают с покупки однушек, реально нуждаясь в в 2-3 комн.квартире . Ну и немаловажный фактор-однуха под аренду, маст хэв, пенсионный фонд, шоб було. Гляньте на Уню, Прохожего и себя: оно Вам не надо, но покупаете

Сколько было в среднем детей в семье в 60-80-ые, а сколько сейчас? Во сколько десятков раз вырос процент людей, которые могли в 20 жить отдельно от родителей тогда и сейчас?
В СССР холостяки и молодые семьи не могли жить в отдельном жилье. Сейчас это стандарт. Вот вам и дополнительный спрос на однушки.
По поводу скупки под аренду я уже писал. Это финансовый инструмент. Если бы скупщики под аренду положили деньги в банк, который выдал бы ипотеку (даже не требуя погашения тела) арендаторам, те же люди жили в тех же квартирах, только финансовые потоки распределялись бы по-другому.

Хм, я думаю мати 3 кавалірки.
Ось вам і попит.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:09

  Serg-ik написав:Влад, кого Вы уговариваете? Себя? Мир, конечно, поменялся. Но одного ребёнка всё-таки лучше растить в 2-3 комнатой квартире, а двух- в 3-4 комн. квартире, от 0 до 18 лет-это точно. Однушек "не хватает" только потому, что у основной массы покупателей банально не хватает денег на ту жилплощадь, которая им реально нужна. Потому устают ждать и начинают с покупки однушек, реально нуждаясь в в 2-3 комн.квартире . Ну и немаловажный фактор-однуха под аренду, маст хэв, пенсионный фонд, шоб було. Гляньте на Уню, Прохожего и себя: оно Вам не надо, но покупаете

Форум вам на пользу пошел. Теперь вы спец не только в недвижимости, но и знаете что и кому нужно. После вашего сообщения вспомнил теплотехника Юру, борца с многопенисными мародёрами, приверженца раскулачивания, но после того как забетонировался в ламповой бпсочке, сразу начал смотреть рядом строящийся новострой под аренду. Но, как сказал тот же теплотехник, что одну под аренду маст хэв :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:13

  Serg-ik написав:подсмотрел у валютчиков
...владельцы недвижимости будут продавать квадратные метры с чрезмерными дисконтами.Если сейчас на рынке фактически действуют дисконты до 15%, то уже в начале лета по отдельным сегментам жилой недвижимости в Киеве они будут достигать 20-25 %. Самыми удачными месяцами для покупки недвижимости с кризисными скидками будут июнь и июль. Уже с августа на рынке будет происходить некоторое оживление.

https://minfin.com.ua/2020/05/06/447745 ... 2020-05-06

не верится

не віриться що з августа, ну хіба 2022 року...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:14

  hume написав:
  Serg-ik написав:Влад, кого Вы уговариваете? Себя? Мир, конечно, поменялся. Но одного ребёнка всё-таки лучше растить в 2-3 комнатой квартире, а двух- в 3-4 комн. квартире, от 0 до 18 лет-это точно. Однушек "не хватает" только потому, что у основной массы покупателей банально не хватает денег на ту жилплощадь, которая им реально нужна. Потому устают ждать и начинают с покупки однушек, реально нуждаясь в в 2-3 комн.квартире . Ну и немаловажный фактор-однуха под аренду, маст хэв, пенсионный фонд, шоб було. Гляньте на Уню, Прохожего и себя: оно Вам не надо, но покупаете

Форум вам на пользу пошел. Теперь вы спец не только в недвижимости, но и знаете что и кому нужно. После вашего сообщения вспомнил теплотехника Юру, борца с многопенисными мародёрами, приверженца раскулачивания, но после того как забетонировался в ламповой бпсочке, сразу начал смотреть рядом строящийся новострой под аренду. Но, как сказал тот же теплотехник, что одну под аренду маст хэв :mrgreen:

І Долярчик, Долярчик теж...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Но, как сказал тот же теплотехник, что одну под аренду маст хэв

головокружение от успеха
и страх...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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