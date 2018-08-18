страх то от чего?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:26
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:29
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:32
Ликвидность определяется материальной возможностью публики.
С этой точки зрения Ланос в разы лучше Пассата. На Ланосах больше ездят, и продать проще. И запчасти всюду.
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:34
Акции конопли никто не решил купить вместо бетона?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 06 тра, 2020 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:44
Думаете ваша двушка за минимум 250 кило будет лучше?
Когда выставите продавать,то она будет последняя в списке цен,ну может предпоследняя,если кто-то случайно лишний ноль в объяве влупит
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:07
У моєму будинку сусід надбудовує дах. Що з цим робити?
Так, мешканці будинку у «Французькому кварталі» за адресою вул. Василя Тютюнника, 53 вже кілька місяців намагаються з’ясувати, на яких підставах виростає надбудова на їхньому даху.
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:20
свежие страшилки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:44
А отъехать км на 50 и бери такое бесплатно, ну, за пару тыщ, если хозяева еще существуют в природе. За что переплачивать 30 штук, спрашивается? Не все равно, в скольких км от Киева сидеть на даче?
Бугога. Еще больше непонятно, в чем прикол. Если на работу не ездить и сидеть в доме, то чего не отъехать на пару десятков км дальше и не снять тот дом за 1000 гривен.
Может, немного утрирую, но вцелом так. Очередные хотелки и реклама.
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