Додано: Сер 06 тра, 2020 22:44

Serg-ik написав: свежие страшилки

Стройки останавливаются, продажи падают, аренда дешевеет. Что происходит с недвижимостью в Киеве

https://strana.ua/articles/analysis/265 ... ntina.html свежие страшилки

За 30 тысяч можно приобрести дачу в поселке Лесное в 28 километрах от Киева по Житомирской трассе. Дом старой постройки, отопление печное, вода — из колодца.

В апреле с рынка размели дома по 2 тысячи долларов. А те, что остались, владельцы в итоге сдали уже по 3 тысячи.

А отъехать км на 50 и бери такое бесплатно, ну, за пару тыщ, если хозяева еще существуют в природе. За что переплачивать 30 штук, спрашивается? Не все равно, в скольких км от Киева сидеть на даче?Бугога. Еще больше непонятно, в чем прикол. Если на работу не ездить и сидеть в доме, то чего не отъехать на пару десятков км дальше и не снять тот дом за 1000 гривен.Может, немного утрирую, но вцелом так. Очередные хотелки и реклама.