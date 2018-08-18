Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Трёшка мастхэв даже с одним дитем. Спальня детская, спальня родительская, студия для тусовок и гостей (если заночуют). Но, конечно, если не хватает денег, то приходится довольствоваться другими вариантами.
И при этом трешки считаются неликвидом. Оч странно.
Hotab написав:Трёшка мастхэв даже с одним дитем. Спальня детская, спальня родительская, студия для тусовок и гостей (если заночуют). Но, конечно, если не хватает денег, то приходится довольствоваться другими вариантами.
И при этом трешки считаются неликвидом. Оч странно.
Ликвидность определяется материальной возможностью публики. С этой точки зрения Ланос в разы лучше Пассата. На Ланосах больше ездят, и продать проще. И запчасти всюду.
За 30 тысяч можно приобрести дачу в поселке Лесное в 28 километрах от Киева по Житомирской трассе. Дом старой постройки, отопление печное, вода — из колодца.
А отъехать км на 50 и бери такое бесплатно, ну, за пару тыщ, если хозяева еще существуют в природе. За что переплачивать 30 штук, спрашивается? Не все равно, в скольких км от Киева сидеть на даче?
В апреле с рынка размели дома по 2 тысячи долларов. А те, что остались, владельцы в итоге сдали уже по 3 тысячи.
Бугога. Еще больше непонятно, в чем прикол. Если на работу не ездить и сидеть в доме, то чего не отъехать на пару десятков км дальше и не снять тот дом за 1000 гривен. Может, немного утрирую, но вцелом так. Очередные хотелки и реклама.