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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3806380738083809

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:26

  Serg-ik написав:
  hume написав:Но, как сказал тот же теплотехник, что одну под аренду маст хэв

головокружение от успеха
и страх...

страх то от чего?
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:29

  Hotab написав:Трёшка мастхэв даже с одним дитем.
Спальня детская, спальня родительская, студия для тусовок и гостей (если заночуют). Но, конечно, если не хватает денег, то приходится довольствоваться другими вариантами.

И при этом трешки считаются неликвидом. Оч странно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:32

  airmax78 написав:
  Hotab написав:Трёшка мастхэв даже с одним дитем.
Спальня детская, спальня родительская, студия для тусовок и гостей (если заночуют). Но, конечно, если не хватает денег, то приходится довольствоваться другими вариантами.

И при этом трешки считаются неликвидом. Оч странно.

Ликвидность определяется материальной возможностью публики.
С этой точки зрения Ланос в разы лучше Пассата. На Ланосах больше ездят, и продать проще. И запчасти всюду.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:34

Акции конопли никто не решил купить вместо бетона?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:страх то от чего?
остаться в старости без средств к существованию
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:44

  airmax78 написав:И при этом трешки считаются неликвидом. Оч странно.

Думаете ваша двушка за минимум 250 кило будет лучше?

Когда выставите продавать,то она будет последняя в списке цен,ну может предпоследняя,если кто-то случайно лишний ноль в объяве влупит 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:07

У моєму будинку сусід надбудовує дах. Що з цим робити?
https://hmarochos.kiev.ua/2020/05/06/u- ... ym-robyty/

Так, мешканці будинку у «Французькому кварталі» за адресою вул. Василя Тютюнника, 53 вже кілька місяців намагаються з’ясувати, на яких підставах виростає надбудова на їхньому даху.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:20

свежие страшилки
Стройки останавливаются, продажи падают, аренда дешевеет. Что происходит с недвижимостью в Киеве

https://strana.ua/articles/analysis/265 ... ntina.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:44

  Serg-ik написав:свежие страшилки
Стройки останавливаются, продажи падают, аренда дешевеет. Что происходит с недвижимостью в Киеве

https://strana.ua/articles/analysis/265 ... ntina.html

За 30 тысяч можно приобрести дачу в поселке Лесное в 28 километрах от Киева по Житомирской трассе. Дом старой постройки, отопление печное, вода — из колодца.

А отъехать км на 50 и бери такое бесплатно, ну, за пару тыщ, если хозяева еще существуют в природе. За что переплачивать 30 штук, спрашивается? Не все равно, в скольких км от Киева сидеть на даче?
В апреле с рынка размели дома по 2 тысячи долларов. А те, что остались, владельцы в итоге сдали уже по 3 тысячи.

Бугога. Еще больше непонятно, в чем прикол. Если на работу не ездить и сидеть в доме, то чего не отъехать на пару десятков км дальше и не снять тот дом за 1000 гривен.
Может, немного утрирую, но вцелом так. Очередные хотелки и реклама.
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