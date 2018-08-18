Додано: Сер 06 тра, 2020 23:02

Довольно интересное чтиво с русского ресурса."Почему окраины питера застраивают хламом?"Кстати на заглавной фото дом из керамогранита, тот случай когда керамогранит выглядит убого.‐------когда девелопер объявляет какой-то свой объект бизнес-классом, он повышает его маржинальность. Дома одинакового качества с одной и той же планировкой в рамках одного микрорайона могут называться экономклассом (с квартирами за 2,5 миллиона рублей) и бизнес-классом (с квартирами за 3,5 миллиона). Просто во втором случае, например, входную зону отделывают искусственным мрамором — вот и весь бизнес-класс‐----В Киеве ситуация куда хуже, у нас и центр застраивают хламом.А хотелось бы в центре видеть что то типа такого, вот это реально по европейским, без всяких керамогранитНо нам некогда, мы достраиваем курятники на крышах.ПСМы застряли в стекле и фасадном керамограните, грустно. Мы даже скопировать не можем