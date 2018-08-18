страх то от чего?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:26
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:29
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:32
Ликвидность определяется материальной возможностью публики.
С этой точки зрения Ланос в разы лучше Пассата. На Ланосах больше ездят, и продать проще. И запчасти всюду.
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:44
Думаете ваша двушка за минимум 250 кило будет лучше?
Когда выставите продавать,то она будет последняя в списке цен,ну может предпоследняя,если кто-то случайно лишний ноль в объяве влупит
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:07
У моєму будинку сусід надбудовує дах. Що з цим робити?
Так, мешканці будинку у «Французькому кварталі» за адресою вул. Василя Тютюнника, 53 вже кілька місяців намагаються з’ясувати, на яких підставах виростає надбудова на їхньому даху.
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:12
А точно та каклета є? За останні рік багато хто відщіпнув від неї собі на біточок з амерікі або пасат з німеччіни. А ще хто ті люди, котрі розкупили всі видові однушки в деяких новобудовах понад річкою і смарти від кана, не кажучи вже про медовий?
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:20
свежие страшилки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 06 тра, 2020 23:02
Довольно интересное чтиво с русского ресурса.
"Почему окраины питера застраивают хламом?"
Кстати на заглавной фото дом из керамогранита, тот случай когда керамогранит выглядит убого.
‐------когда девелопер объявляет какой-то свой объект бизнес-классом, он повышает его маржинальность. Дома одинакового качества с одной и той же планировкой в рамках одного микрорайона могут называться экономклассом (с квартирами за 2,5 миллиона рублей) и бизнес-классом (с квартирами за 3,5 миллиона). Просто во втором случае, например, входную зону отделывают искусственным мрамором — вот и весь бизнес-класс‐----
В Киеве ситуация куда хуже, у нас и центр застраивают хламом.
А хотелось бы в центре видеть что то типа такого, вот это реально по европейским, без всяких керамогранит
Но нам некогда, мы достраиваем курятники на крышах.
ПС
Мы застряли в стекле и фасадном керамограните, грустно. Мы даже скопировать не можем
Востаннє редагувалось hume в Сер 06 тра, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 тра, 2020 23:11
это у вас "считаются".
а у адекватных людей, да еще с разнополыми детьми, считается немного иначе.
много раз говорил вам: хорош натягивать на всех рейтузы вашей тёщи.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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