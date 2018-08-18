Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Трёшка мастхэв даже с одним дитем. Спальня детская, спальня родительская, студия для тусовок и гостей (если заночуют). Но, конечно, если не хватает денег, то приходится довольствоваться другими вариантами.
И при этом трешки считаются неликвидом. Оч странно.
это у вас "считаются". а у адекватных людей, да еще с разнополыми детьми, считается немного иначе. много раз говорил вам: хорош натягивать на всех рейтузы вашей тёщи.
Я забыл, простите. Я сейчас уже записал. В следующий раз перед тем как что-то запостить, загляну в блокнотик, вспомню ваши наставления.