RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3807380838093810

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:23

  Бывалый написав:У моєму будинку сусід надбудовує дах. Що з цим робити?
https://hmarochos.kiev.ua/2020/05/06/u- ... ym-robyty/

Так, мешканці будинку у «Французькому кварталі» за адресою вул. Василя Тютюнника, 53 вже кілька місяців намагаються з’ясувати, на яких підставах виростає надбудова на їхньому даху.

Ну, давайте, защитим вильнолюдину от нападок соседей-завистников. Кто там у нас большой любитель вильнолюдей?
airmax78
 
Повідомлень: 34336
З нами з: 25.10.12
Подякував: 861 раз.
Подякували: 4005 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:25

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав:Трёшка мастхэв даже с одним дитем.
Спальня детская, спальня родительская, студия для тусовок и гостей (если заночуют). Но, конечно, если не хватает денег, то приходится довольствоваться другими вариантами.

И при этом трешки считаются неликвидом. Оч странно.

это у вас "считаются".
а у адекватных людей, да еще с разнополыми детьми, считается немного иначе.
много раз говорил вам: хорош натягивать на всех рейтузы вашей тёщи.

Я забыл, простите. Я сейчас уже записал. В следующий раз перед тем как что-то запостить, загляну в блокнотик, вспомню ваши наставления.
airmax78
 
Повідомлень: 34336
З нами з: 25.10.12
Подякував: 861 раз.
Подякували: 4005 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:17

Признавайтесь, почему акции конопли не хотите купить вместо бетона?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2760
З нами з: 22.12.16
Подякував: 187 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

после 12 мая ждём забеги по отделам продаж застройщиков
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21127
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати сейчас избыток электроэнергии, как думаете облэнерго умерят аппетиты по подключениям новых абонентов?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21127
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:51

  Унуноктий написав:Кстати сейчас избыток электроэнергии, как думаете облэнерго умерят аппетиты по подключениям новых абонентов?

Повысят цены, чтоб отбить потери
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11286
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6791 раз.
Подякували: 3030 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 02:02

  airmax78 написав:
  Hotab написав:Трёшка мастхэв даже с одним дитем.
Спальня детская, спальня родительская, студия для тусовок и гостей (если заночуют). Но, конечно, если не хватает денег, то приходится довольствоваться другими вариантами.

И при этом трешки считаются неликвидом. Оч странно.
потому что покупателей однушек под аренду полно, а семейных которым надо (и есть деньги) расширяться - мало.
Diman
 
Повідомлень: 474
З нами з: 11.07.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 03:14

  airmax78 написав:И при этом трешки считаются неликвидом. Оч странно.

Трешка в аренду покомнатно вообще чистый бенефит! Хош - сдавай троим по 0,5. Хош - бери только двух студенток в комнаты, а в третьей живи сам.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1441
З нами з: 26.02.18
Подякував: 410 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 03:18

  airmax78 написав:
  Hotab написав:Трёшка мастхэв даже с одним дитем.
Спальня детская, спальня родительская, студия для тусовок и гостей (если заночуют). Но, конечно, если не хватает денег, то приходится довольствоваться другими вариантами.

И при этом трешки считаются неликвидом. Оч странно.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1441
З нами з: 26.02.18
Подякував: 410 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3807380838093810
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1837, 1838, 1839
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18389 2992790
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2020 22:14
stm
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 12927
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 5499
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17951)
07.05.2020 01:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.