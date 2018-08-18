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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3808380938103811

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 08:53

  Унуноктий написав:после 12 мая ждём забеги по отделам продаж застройщиков

Не ждите. Таксистов и курьеров лишили работы.
https://www.ukr.net/#homeDetails/avto/78353018/

А у Виталика снова асфальт провалился. В центре
https://sud.ua/ru/news/ukraine/168128-v ... sfalt-foto
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:23

  hume написав:..
Мы застряли в стекле и фасадном керамограните, грустно. Мы даже скопировать не можем

Если крупноформатный керамогранит используется в вентилируемом фасаде, то здание выглядит просто афигенно.
https://www.neolith.com/ru/aplicaciones ... -fachadas/
не очень дешево, но то такэ
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:36

  Serg-ik написав:..
А у Виталика снова асфальт провалился. В центре
https://sud.ua/ru/news/ukraine/168128-v ... sfalt-foto

"Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.

– С целью капитального ремонта Провала, – дерзко ответил Остап, – чтоб не слишком проваливался."
sequence
 
Повідомлень: 3426
З нами з: 29.12.15
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Подякували: 830 раз.
 
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  #<1 ... 3808380938103811
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