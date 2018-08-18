Не ждите. Таксистов и курьеров лишили работы.
А у Виталика снова асфальт провалился. В центре
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Додано: Чет 07 тра, 2020 08:53
Не ждите. Таксистов и курьеров лишили работы.
А у Виталика снова асфальт провалился. В центре
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 07 тра, 2020 09:23
Если крупноформатный керамогранит используется в вентилируемом фасаде, то здание выглядит просто афигенно.
не очень дешево, но то такэ
Додано: Чет 07 тра, 2020 09:36
"Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
– С целью капитального ремонта Провала, – дерзко ответил Остап, – чтоб не слишком проваливался."
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