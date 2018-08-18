Не ждите. Таксистов и курьеров лишили работы.
А у Виталика снова асфальт провалился. В центре
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Додано: Чет 07 тра, 2020 08:53
Не ждите. Таксистов и курьеров лишили работы.
А у Виталика снова асфальт провалился. В центре
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 07 тра, 2020 09:23
Если крупноформатный керамогранит используется в вентилируемом фасаде, то здание выглядит просто афигенно.
не очень дешево, но то такэ
Додано: Чет 07 тра, 2020 09:36
"Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
– С целью капитального ремонта Провала, – дерзко ответил Остап, – чтоб не слишком проваливался."
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:36
Согласен, смотрится отлично. Но мало подобрать цвет, фактуру, размер керамогранита, на представленных фото довольно много интересных индивидуальных решений.
Фаадыкак фк 1 и жемчужина кадора просто угнетают своими решениями. Да и в целом хочется видеть центр Киева с индивидуальными и интересными решениями, что то типа московской Остоженки, где не позволяют строить х....
На данный момент керамофасад напоминает "все побежали и я побежал". Чикага и Рыбальский просто пример на ближайшие годы по фасадным решениям, и надеюсь другие их комплексы тоже послужат примерами.
Помимо керамогранита есть масса разных решений, в тч отделочная плитка/кирпич. Очень интересное современное здание видел на Михайловской, его как раз допиливали.
Не путать, там два бц строятся. Один современный, а второй с под старину с пенопластовыми барельефами
а вот рядом он божественен, НЕСТ застрял в прошлом
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:46
мне вообще нравятся вентилируемые фасады. Даже в дешевых вариантах с алюминиевыми панелями или компакт/HPL-панелями
Дизайн, правда, строго прямоугольный из-за особенностей монтажа. Зато расцветки красивые, глаз радуют, если привлекли не криворукого дизигнера
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