Не ждите. Таксистов и курьеров лишили работы.
А у Виталика снова асфальт провалился. В центре
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Додано: Чет 07 тра, 2020 08:53
Не ждите. Таксистов и курьеров лишили работы.
А у Виталика снова асфальт провалился. В центре
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 07 тра, 2020 09:23
Если крупноформатный керамогранит используется в вентилируемом фасаде, то здание выглядит просто афигенно.
не очень дешево, но то такэ
Додано: Чет 07 тра, 2020 09:36
"Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
– С целью капитального ремонта Провала, – дерзко ответил Остап, – чтоб не слишком проваливался."
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:36
Согласен, смотрится отлично. Но мало подобрать цвет, фактуру, размер керамогранита, на представленных фото довольно много интересных индивидуальных решений.
Фаадыкак фк 1 и жемчужина кадора просто угнетают своими решениями. Да и в целом хочется видеть центр Киева с индивидуальными и интересными решениями, что то типа московской Остоженки, где не позволяют строить х....
На данный момент керамофасад напоминает "все побежали и я побежал". Чикага и Рыбальский просто пример на ближайшие годы по фасадным решениям, и надеюсь другие их комплексы тоже послужат примерами.
Помимо керамогранита есть масса разных решений, в тч отделочная плитка/кирпич. Очень интересное современное здание видел на Михайловской, его как раз допиливали.
Не путать, там два бц строятся. Один современный, а второй с под старину с пенопластовыми барельефами
а вот рядом он божественен, НЕСТ застрял в прошлом
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:46
мне вообще нравятся вентилируемые фасады. Даже в дешевых вариантах с алюминиевыми панелями или компакт/HPL-панелями
Дизайн, правда, строго прямоугольный из-за особенностей монтажа. Зато расцветки красивые, глаз радуют, если привлекли не криворукого дизигнера
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:23
Да, там многовеликолепнейших решений.
Но однотонный керамофасад 50х50 это дно.
фк
Кадорр в лучших традициях сирийского зодчества решил барельефами украсить свечечку. Спрятал под 19ый век, чтоб не сильно на Жилянской выделялась
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В крупноформатном керамограните плохо только одно: если его коцнут (по неосторожности или вильнолюди), то заменить его практически нереально. А так да, согласен, комбинированные фасады, если их проектировал хороший дизайнер, выглядят гораздо интереснее. Опять же, если монтируют их не рукожопы.
Когда был в Амстердаме, присмотрелся к кирпичной кладке обычного многоквартирного дома. Вспомнил кирпичную кладку в Голосухе. Такое ощущение, что одну клали искуссные гномы, вторую - орки.
P.S. С другой стороны, как бы КГС не старался с фасадами - придут вильнолюди и угандошат их в угоду своим хотелкам и представлениям о том, что такое комфорт.
Проверено на 100% объектов КГС.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 07 тра, 2020 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:41
В варианте вентилируемого фасада, где панели не клеятся, как плитка в ванной, меняются примерно за 15 минут одна панель.
а если даже мелкую клееную плитку на полу или стене коцнуть, то ее замена - квест тот еще
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:43
На что меняются? Застройщики не покупают керамогранит с запасом, тем более если это крупноформатный керамогранит. А потом попробуй такой найди.
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:46
Я не писал про молодую семью с ребенком, но даже они могли получить квартиру стоя много лет на очереди. Сейчас все они могут жить в отдельном жилье. Неважно в своем или в аренде.
У арендаторов базовая потребность в жилье удовлетворена - они живут не в картонной коробке. Не удовлетворена потребность владения жильем, но без этого можно спокойно прожить.
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