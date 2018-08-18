Додано: Чет 07 тра, 2020 10:36

sequence написав: hume написав: ..

Мы застряли в стекле и фасадном керамограните, грустно. Мы даже скопировать не можем ..Мы застряли в стекле и фасадном керамограните, грустно. Мы даже скопировать не можем

Если крупноформатный керамогранит используется в вентилируемом фасаде, то здание выглядит просто афигенно.

https://www.neolith.com/ru/aplicaciones ... -fachadas/

не очень дешево, но то такэ Если крупноформатный керамогранит используется в вентилируемом фасаде, то здание выглядит просто афигенно.не очень дешево, но то такэ

Согласен, смотрится отлично. Но мало подобрать цвет, фактуру, размер керамогранита, на представленных фото довольно много интересных индивидуальных решений.Фаадыкак фк 1 и жемчужина кадора просто угнетают своими решениями. Да и в целом хочется видеть центр Киева с индивидуальными и интересными решениями, что то типа московской Остоженки, где не позволяют строить х....На данный момент керамофасад напоминает "все побежали и я побежал". Чикага и Рыбальский просто пример на ближайшие годы по фасадным решениям, и надеюсь другие их комплексы тоже послужат примерами.Помимо керамогранита есть масса разных решений, в тч отделочная плитка/кирпич. Очень интересное современное здание видел на Михайловской, его как раз допиливали.Не путать, там два бц строятся. Один современный, а второй с под старину с пенопластовыми барельефамиа вот рядомон божественен, НЕСТ застрял в прошлом