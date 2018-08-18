Додано: Чет 07 тра, 2020 12:26

Yuri_T написав: Vlad442 написав: При СССР мог хлопчик с села приехать учиться в Киев и жить в изолированной квартире? Тогда это была фантастика, сейчас реальность. При СССР мог хлопчик с села приехать учиться в Киев и жить в изолированной квартире? Тогда это была фантастика, сейчас реальность.

и тогда это была реальность. существовал рынок аренды и обеспеченные молодые понаехи.

от сегодняшнего дня ситуация отличается лишь масштабами.

даже советским кинематографом показан московский вариант такой аренды. и тогда это была реальность. существовал рынок аренды и обеспеченные молодые понаехи.от сегодняшнего дня ситуация отличается лишь масштабами.даже советским кинематографом показан московский вариант такой аренды.

Не знаю, что вы имеете в виду, но в советские годы все были арендаторами у государства. Право на аренду подтверждалось пропиской. Сдавать в субаренду было нельзя. Не нужна квартира - освобождаешь и получаешь новую. Так было задумано.Сдавали в аренду только знакомым и очень боялись, потому что если арендатор мог доказать, что он там полгода жил, а прописанный не жил, то мог прописаться, а старого "владельца" выписать, отжав таким образом квартиру. Официально можно было сдавать только в частном секторе, где дома были в собственности.